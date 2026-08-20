Đội bóng Bắc London đã đàm phán trường hợp của cầu thủ chạy cánh người Brazil Savinho suốt hè này. Hiện Tottenham và Man City vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Tuy nhiên, các cuộc thương lượng đang có những bước tiến tích cực trong bối cảnh Spurs muốn bổ sung ít nhất 2 cầu thủ tấn công trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa.

HLV De Zerbi muốn có Savinho và Moarmoush - Ảnh: SunSport

Ngoài Savinho và Marmoush, Tottenham còn dành sự quan tâm cho Cody Gakpo của Liverpool cũng như cầu thủ chạy cánh Pedro Neto bên phía Chelsea.

Ở chiều ngược lại, Man City cũng tiến hành thanh lọc lực lượng. Đội chủ sân Etihad chuẩn bị bán tiền vệ Tijani Reijnders cho CLB Al Qadsiah của Saudi Arabia với mức phí 53 triệu bảng.

Đáng chú ý, Savinho không có tên trong danh sách thi đấu trận Community Shield cuối tuần trước, khi Man City nhận thất bại 0-3 trước Arsenal. Còn Marmoush được tung vào sân từ ghế dự bị.

Tottenham đang trải qua một mùa hè mua sắm mạnh tay, chi tới 229,5 triệu bảng để tăng cường lực lượng.

Tuyến giữa Spurs được cải tổ đáng kể với sự xuất hiện của Sandro Tonali và Mateus Fernandes. Bên cạnh đó, Jan Paul van Hecke được đưa về nhằm gia cố hàng phòng ngự.

Tottenham từng thảo luận về thương vụ Savinho năm ngoái với mức giá 43 triệu bảng. Tuy nhiên, thời điểm đó Man City kiên quyết không bán cầu thủ người Brazil.

Tuy nhiên, chỉ 12 tháng sau, tình hình tại Man City đã thay đổi đáng kể. Đặc biệt khi đội bóng bước vào triều đại mới với Enzo Maresca tiếp quản ghế HLV trưởng từ Pep Guardiola.