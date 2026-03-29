Hồi giữa tháng 2, Igor Tudor được bổ nhiệm làm thuyền trưởng Tottenham sau khi Thomas Frank bị sa thải. Nhưng chuỗi kết quả thất vọng khiến ông nhanh chóng "bay ghế".

Triều đại của Igor Tudor ở Tottenham chỉ kéo dài 44 ngày - Ảnh: Sky Sports

Dưới triều đại ngắn ngủi của của nhà cầm quân người Croatia, Spurs chỉ giành được 1 điểm sau 5 trận ở Ngoại hạng Anh và bị Atletico Madrid loại ra khỏi vòng 1/8 Champions League.

Nhằm cứu vãn mùa giải giai đoạn cuối, lãnh đạo Tottenham đành dùng đến biện pháp cuối cùng - thanh lý sớm hợp đồng với Igor Tudor.

Dòng thông báo từ đội bóng Bắc London: "Chúng tôi xác nhận đôi bên đã nhất trí về việc HLV trưởng Igor Tudor rời đi ngay lập tức.

Hai trợ lý Tomislav Rogic và Riccardo Ragnacci cũng không còn giữ vai trò ở đội. Thông tin cập nhập về HLV mới sẽ được cung cấp thời gian tới."

Trợ lý Bruno Saltor đang hướng dẫn buổi tập cho số ít các cầu thủ Tottenham không phải làm nhiệm vụ quốc tế.

Hiện Spurs vẫn chìm sâu trong khủng hoảng. Họ không thắng trong 13 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, chỉ giành được 5/39 điểm tối đa từ đầu năm 2026.

Khi mùa bóng chỉ còn 7 vòng nữa là hạ màn, ưu tiên hàng đầu của Tottenham là trụ hạng. Họ sẽ cố gắng thoát khỏi nguy hiểm mà không có Igor Tudor.