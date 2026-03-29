Barca lại nhận cú sốc lớn ở kỳ FIFA Days cuối tháng 3, với đội trưởng của họ - Raphinha dính chấn thương gân kheo trong trận giao hữu Brazil thua 1-2 Pháp, phải ngồi ngoài 5 tuần.

Tin xấu đến khiến HLV Hansi Flick không giữ được sự bình tĩnh. Ông vô cùng tức giận, bởi 5 tuần phía trước mang tính quyết định sống còn cả mùa giải của Barca.

Thống kê cho thấy Barca có Raphinha trên sân luôn giành tỷ lệ thắng cao hơn hẳn, so với không có anh. Ảnh: X Barca Universal

Theo tờ Sport, không chỉ nhà cầm quân người Đức mà lãnh đạo CLB cũng như phòng thay đồ Barca đều có phản ứng tiêu cực trước tin tức.

Thực tế, nội bộ Barca vốn đã nơm nớp lo sợ virus FIFA, với Raphinha thì càng bận tâm hơn, bởi ngôi sao Brazil đã gặp nhiều vấn đề về cơ ở mùa giải năm nay. Cảm giác sẽ càng tồi tệ hơn, bởi anh về khoác áo ĐT chỉ để chơi các trận giao hữu.

“HLV Hansi Flick đón nhận cú sốc với sự tức giận tột độ. Nhà cầm quân người Đức vốn đã rất quan ngại trong các kỳ FIFA Days thời gian qua, và đây chính là giọt nước tràn ly”.

Hồi năm ngoái, thuyền trưởng Barca từng ‘var’ thẳng với LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) liên quan chấn thương Lamine Yamal. Ông cho rằng, RFEF đã ép trò cưng của mình thi đấu, dù bị đau, làm tình hình trầm trọng thêm sau đó...

Với việc mất nhân tố chủ lực Raphinha – lỡ khoảng 9 trận đấu, bao gồm 3 cuộc đọ sức với Atletico và cả 2 trận bán kết Cúp C1, nếu Barca giành quyền đi tiếp, HLV Flick nhiều khả năng chọn Rashford thay thế. Tuy nhiên, có mối lo lớn cho ông và Barca, chân sút thuộc quân số MU giảm sút phong độ trong năm 2026.