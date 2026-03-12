Sean Dyche nhận được sự quan tâm lớn từ đội bóng thành London, khi Tottenham đang cân nhắc thay đổi vị trí trên băng ghế huấn luyện lần thứ hai mùa này.

Phía Spurs không muốn bổ nhiệm một thuyền trưởng chính thức mới nên sẽ tìm cách đưa người khác lên tạm quyền trong trường hợp Tudor buộc phải rời đi.

Lãnh đạo Tottenham đang tính sa thải Igor Tudor và đưa Sean Dyche lên nắm quyền - Ảnh: SunSport

Dyche từng có kinh nghiệm dẫn dắt Burnley và Nottingham Forest tại Ngoại hạng Anh. Ông được xem là lựa chọn khả thi để giúp Tottenham thoát cảnh xuống hạng.

Mặc dù vậy, quyết định cuối cùng về tương lai Igor Tudor vẫn chưa được công bố, bất chấp thất bại ê chề 2-5 trên sân Atletico Madrid ở lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Nhà cầm quân người Croatia dự kiến sẽ xuất hiện trong buổi họp báo vào ngày mai, trước chuyến làm khách đến sân của Liverpool cuối tuần này.

Giới thạo tin tiết lộ, Tudor khó có khả năng bị sa thải trước chuyến hành quân đến Anfield. Tuy nhiên, nếu tiếp tục thua thảm, nhiều khả năng Tudor sẽ bay ghế.

Thất bại trước Atletico là lần thứ tư liên tiếp Spurs nếm trái đắng dưới triều đại Tudor. Các cầu thủ Tottenham đang trong tình trạng chán nản và cần một cú hích về mặt tinh thần.

Những quyết định của Igor Tudor bị soi xét kỹ khi ông đưa thủ môn người CH Séc - Antonin Kinsky vào sân ở trận đấu Atletico rồi lại thay ra sau 17 phút, vì hai sai lầm dẫn đến bàn thua.

Chiến lược gia này cũng bị chỉ trích vì không tỏ ra thương cảm hay bảo vệ Kinsky sau màn trình diễn thảm họa.