Thời gian qua, Eze được đồn đón sẽ gia nhập Pháo thủ, trong bối cảnh HLV Mikel Arteta muốn tăng cường thêm một tiền đạo cánh trái chất lượng.

Nhưng cho đến nay, Arsenal vẫn chưa đồng ý trả khoản tiền giải phóng hợp đồng trị giá 68 triệu bảng Anh giữa Eze và Crystal Palace.

Tottenham muốn chiêu mộ Eze - Ảnh: SunSport

Điều đó tạo cơ hội cho Tottenham tiến vào cuộc đàm phán với cá nhân Eze cũng như đội chủ sân Selhurst Park.

HLV Thomas Frank muốn bổ sung nhân sự cho hàng công Spurs, bởi ông vừa mất James Maddison cả mùa do bị đứt dây chằng chéo trước.

Ngoài việc tiếp cận Eze, Tottenham cũng đàm phán ký hợp đồng với Savinho từ Man City.

Lợi thế của Spurs là hầu bao rủng rỉnh hơn Arsenal - đội đang cần bán bớt người để cân bằng ngân sách, sau khi rước về Viktor Gyokeres, Martin Zubimendi, Noni Madueke, Norgaard, Kepa và Mosquera.

Tottenham có thể đáp ứng yêu cầu về mức phí như trong điều khoản giải phóng hợp đồng. Điều quan trọng giờ họ cần thuyết phục Eze tin vào dự án mà CLB đang theo đuổi.