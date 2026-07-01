Đây là thương vụ đắt giá nhất trong lịch sử Tottenham, vượt mức phí 85 triệu bảng mà đội bóng Bắc London thống nhất chi trả cho West Ham để rước về Mateus Fernandes.

Theo thỏa thuận, Newcastle sẽ được nhận ngay 92,5 triệu bảng, cùng khoản phí bổ sung lên tới 7,5 triệu bảng, phụ thuộc vào việc Tottenham giành quyền tham dự Champions League các mùa giải tới.

Sandro Tonali trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Tottenham - Ảnh: T.T

Được biết, Tonali trở thành mục tiêu hàng đầu của Tottenham từ tháng trước, sau khi HLV Roberto De Zerbi xác định anh là nhân tố trung tâm trong kế hoạch tái thiết đội bóng.

Newcastle từng từ chối lời đề nghị đầu tiên trị giá 75 triệu bảng, nhưng cuối cùng đã bật đèn xanh để tiền vệ 26 tuổi ra đi. Tại Tottenham, Tonali dự kiến sẽ ký hợp đồng 5 năm, hưởng lương 275.000 bảng/tuần.

Nếu hoàn tất kiểm tra y tế và hợp đồng được ký kết, tuyển thủ Italia sẽ gia nhập dàn tân binh gồm Mateus Fernandes, Andy Robertson, Marco Senesi, Jan Paul van Hecke và thủ môn Martin Dubravka, trong chiến dịch cải tổ mạnh mẽ của De Zerbi.

Hồi 2023, Tonali cập bến sân St James' Park từ AC Milan với mức phí 55 triệu bảng. Tuy nhiên, ít tuần sau khi gia nhập Newcastle, anh phải nhận án cấm thi đấu 10 tháng vì vi phạm quy định liên quan đến cá cược.

Trở lại ở mùa giải 2024/25, Tonali góp công giúp Newcastle giành Carabao Cup, chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 55 năm của đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh.

Dẫu vậy, mùa trước là nỗi thất vọng lớn của "Chích chòe". Tonali ra sân 53 trận, ghi 3 bàn thắng, nhưng không thể giúp Newcastle tránh khỏi kết quả bết bát, chỉ cán đích vị trí thứ 12 tại Premier League.