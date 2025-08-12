0h ngày 13/8, sân Sukru:

Fenerbahce của Jose Mourinho vẫn giữ lửa hy vọng tiến vào vòng bảng Champions League 2025/26, sau khi thua 1-2 trên sân Feyenoord ở trận lượt đi vòng loại thứ ba.

Sau trận thua ở Hà Lan, Mourinho vẫn với phong cách khiêu khích đã trở thành thương hiệu, không ngại khẳng định lại tinh thần đối đầu khi về sân nhà.

Fenerbahce thua lượt đi tại Hà Lan. Ảnh: FSK

“Tôi chưa bao giờ thắng ở sân đấu này, nhưng luôn chiến thắng ở các trận lượt về. Tôi vẫn đánh giá cơ hội đi tiếp là 50% thôi. Chào mừng đến Istanbul, đến Kadikoy, đến địa ngục!”, Mourinho lên tiếng.

Tuyên bố này rõ ràng không chỉ là lời nói suông, mà là một chiến lược tâm lý nhằm khích lệ tinh thần đội bóng và khơi dậy những lo lắng đối với đối thủ.

Từ ngữ “địa ngục” (infierno) đã lan truyền như một biểu tượng sức ép ghê gớm. Niềm tin mãnh liệt của Mourinho vào khả năng lội ngược dòng đang được truyền qua từng câu chữ.

Phản ứng từ phía Feyenoord, do HLV Robin van Persie khá điềm tĩnh: “Chính xác hơn, chúng tôi phải chuẩn bị cho một địa ngục thật sự”.

Van Persie tự tin: “Tôi rất quen sân này và biết không khí sẽ rất cuồng nhiệt. Nhưng sân nhà của chúng tôi cũng đặc biệt. Chúng tôi không e sợ. Cục diện vẫn mở. Tuy vậy, bàn cuối 2-1 giúp chúng tôi hài lòng”.

Trước ngày bóng lăn trở lại trong trận lượt về, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Mourinho, người đang khát khao thêm một màn ngược dòng đi vào sử sách.

Mourinho có mùa giải đầu tiên không như ý, nhiều lần phải chịu án phạt. Giờ đây, ông đối mặt với thử thách lịch sử: đưa Fenerbahce trở lại vòng bảng Champions League sau 17 năm vắng mặt.

Mourinho đối mặt nhiều áp lực. Ảnh: FSK

Bản thân Mourinho đang bị nghi ngờ từ một bộ phận người hâm mộ Fenerbahce, sau những lời nặng nề của ông về bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ, thậm chí còn tẩy chay ông.

Nhiệm vụ của Mourinho là thể hiện vị thế của “Người đặc biệt”, giúp Fenerbahce thực hiện màn ngược dòng để vào vòng bảng Champions League.

Mùa trước, Mourinho hụt vé khi Fenerbahce thua Lille. Sau khi được đầu tư nhiều về nhân sự trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, người hâm mộ không muốn kịch bản tệ hại ấy lặp lại.

Đội hình dự kiến:

Fenerbahce (3-5-2): Egribayat; Muldur, Skriniar, Oosterwolde; Semedo, Fred, Szymanski, Amrabat, Brown; Duran, En-Nesyri

Feyenoord (4-2-3-1): Wellenreuther; Lotomba, Watanabe, Ahmedhodzic, Bos; Hwang, Timber; Moussa, Steijn, Sauer; Ueda.

Tỷ lệ trận đấu: Fenerbahce chấp 1

Tỷ lệ bàn thắng: 3