Con số 100 triệu bảng đã được các bên thảo luận về trường hợp chuyển nhượng Baleba, cầu thủ có hai mùa giải tấn tượng trong màu áo Brighton.

Tiền vệ 21 tuổi vẫn còn 3 năm hợp đồng với đội chủ sân Amex. Thế nên, mọi quyết định đều nằm trong tay CLB Brighton.

Baleba muốn gia nhập MU - Ảnh: Teamtalk

Nhà báo Fabrizio Romano đưa tin, MU đang tăng cường nỗ lực chiêu mộ Baleba. Điều quan trọng nhất, bản thân chàng trai trẻ rất muốn chuyển đến Old Trafford.

Standard còn xác nhận, MU vừa gửi lời đề nghị trao đổi cầu thủ cộng tiền mặt để có được sự phục vụ của Baleba. Cái tên mà Quỷ đỏ đưa vào bán đàm phán với Brighton là Toby Collyer.

Brighton chưa muốn bán, trừ khi họ nhận được khoản tiền lớn không thể chối từ.

Đội bóng vùng Sussex quá quen với việc rước về các cầu thủ ít tiếng tăm rồi đưa họ ra ánh sáng, kiếm về khoản lợi nhuận chuyển nhượng khổng lồ từ Moises Caicedo, Marc Cucurella hay Joao Pedro.

Hè này, Brighton cũng chia tay Pedro, Simon Adingra và Pervis Estupinan và lập tức tái đầu tư vào lứa cầu thủ tiềm năng tiếp theo.