Theo Toyota, việc gọi các mẫu xe trang bị hệ thống mild-hybrid 48V (MHEV) là “hybrid” là hoàn toàn sai lệch vì đây chỉ là giải pháp hỗ trợ năng lượng tạm thời nhưng lại được tiếp thị như xe hybrid đầy đủ (HEV), khiến khách hàng nhầm lẫn về khả năng tiết kiệm nhiên liệu và hiệu suất vận hành.

Không phải chiếc xe nào có chữ “hybrid” đi kèm tên sản phẩm cũng thực sự là xe hybrid đúng nghĩa. Ảnh: Suzuki

Ông Sean Hanley, Giám đốc bán hàng và tiếp thị của Toyota Úc thẳng thắn chỉ trích việc nhiều hãng xe đang “lạm dụng” nhãn hiệu hybrid cho những mẫu xe chỉ trang bị hệ thống điện 48V. Ông cho rằng cách gọi này “sai bản chất” và có thể làm lu mờ những thành tựu mà Toyota đã đạt được với các dòng xe hybrid tiết kiệm nhiên liệu thực thụ.

Hanley giải thích công nghệ hybrid "đúng nghĩa" phải là hệ thống kết hợp giữa động cơ xăng và mô-tơ điện để tối ưu hiệu suất, tiết kiệm nhiên liệu và thậm chí có thể di chuyển hoàn toàn bằng điện trong một số tình huống.

Trong khi đó, hệ thống mild-hybrid 48V chỉ đóng vai trò như bộ khởi động và máy phát điện, hỗ trợ nhẹ khi tăng tốc hoặc khởi động, mang lại mức cải thiện nhiên liệu rất nhỏ và hoàn toàn không thể tự vận hành xe bằng điện.

Land Cruiser Prado dù sở hữu công nghệ mild hybrid 48V nhưng Toyota không gắn mác "xe hybrid" cho mẫu xe này. Ảnh: Toyota

Chia sẻ với trang Drive, Hanley nhấn mạnh: “Toyota không xem hệ thống 48V là hybrid. Tại Úc, chúng tôi gọi đó là hệ thống ‘V Active’, và tôi nghĩ các hãng khác cũng nên có trách nhiệm tương tự. Việc sử dụng từ ‘hybrid’ một cách tùy tiện sẽ chỉ khiến người tiêu dùng hiểu sai bản chất của sản phẩm."

Ông cũng khẳng định, Toyota sẽ tiếp tục phân định rạch ròi giữa ba loại công nghệ: hybrid tiết kiệm nhiên liệu, hybrid hiệu suất cao và hệ thống hỗ trợ điện 48V. “Theo quan điểm của Toyota, hệ thống điện 48V không đại diện cho xe hybrid, và các nhà sản xuất ô tô cần có trách nhiệm trong việc truyền đạt đúng thông tin đến khách hàng”, ông nói thêm.

Hanley lấy ví dụ, các mẫu Toyota Hilux 48V và Land Cruiser Prado 48V đang bán tại thị trường Úc chỉ được xem là xe có hỗ trợ điện, chứ không phải xe hybrid. “Khi bạn mua Hilux hay Prado 48V, bạn không mua một chiếc hybrid – hoàn toàn không. Đây là sự khác biệt mà chúng tôi muốn làm rõ,” ông nhấn mạnh.

Điều đáng chú ý là dù giữ lập trường rõ ràng tại Úc, Toyota lại có chiến lược tiếp thị khác ở châu Âu. Cùng mẫu xe Hilux nhưng tại đây lại được quảng bá với tên gọi Hilux Hybrid 48V. Sự khác biệt này phản ánh thực tế rằng ngôn ngữ marketing của ngành ô tô có thể thay đổi linh hoạt tùy theo từng thị trường và nhóm khách hàng mục tiêu.

Công nghệ hybrid "đúng nghĩa" phải là hệ thống kết hợp giữa động cơ xăng và mô-tơ điện để tối ưu hiệu suất, tiết kiệm nhiên liệu. Ảnh: Toyota

Tuy nhiên, những phát biểu của Toyota đã làm dấy lên cuộc tranh luận lớn trong ngành về định nghĩa xe hybrid thật sự. Trong khi nhiều hãng đang sử dụng công nghệ mild-hybrid 48V để quảng bá hình ảnh “xanh” và thân thiện môi trường, Toyota lại muốn bảo vệ “chuẩn mực” của động cơ hybrid truyền thống – nơi hiệu suất và tiết kiệm nhiên liệu đi kèm với khả năng vận hành thực tế.

Rõ ràng, trong thời đại mà mọi hãng đều muốn gắn nhãn “xanh” cho sản phẩm của mình, ranh giới giữa xe hybrid thật và xe hybrid giả ngày càng mờ nhạt. Và phát biểu mạnh mẽ của Toyota lần này không chỉ là lời cảnh báo dành cho các đối thủ, mà còn là lời nhắc cho người tiêu dùng rằng không phải chiếc xe nào có chữ “hybrid” đi kèm tên sản phẩm cũng thực sự là xe hybrid đúng nghĩa.

Theo Drive

