Hơn một thập kỷ triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới, TP Huế bước vào giai đoạn tiếp theo với mục tiêu xây dựng nông thôn mới hiện đại, bền vững và giàu giá trị văn hóa.

Trước thời điểm sáp nhập chính quyền địa phương hai cấp thành phố đã có 85% xã hoàn thành 19 tiêu chí và 12 xã đạt chuẩn nâng cao. Đây được xem là nền tảng quan trọng để TP Huế tiếp tục đặt ra những mục tiêu cao hơn trong giai đoạn 2026 – 2030.

TP Huế xây dụng nông thôn hiện đại, bền vững và giàu giá trị văn hóa.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Huế Hoàng Hải Minh, toàn thành phố còn 19 xã sẽ tiến hành rà soát lại bộ tiêu chí mới, đồng thời cập nhật các quy định, cơ chế và chính sách theo hướng phù hợp từng vùng miền. Tổng nguồn lực huy động dự kiến cho giai đoạn 2026 – 2030 vượt 10.000 tỷ đồng, trong đó vốn tín dụng chiếm tỷ trọng lớn nhằm tạo dư địa đầu tư hạ tầng, phát triển sản xuất và xây dựng cảnh quan nông thôn.

TP Huế xác định mô hình nông thôn mới là sự kết hợp giữa hiện đại và truyền thống, giữa tăng trưởng kinh tế với bảo tồn thiên nhiên, giữa phát triển xã hội với gìn giữ bản sắc. Thành phố thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn bộ chuỗi giá trị nông nghiệp; đưa trí tuệ nhân tạo vào giám sát sản xuất, dự báo thị trường, đảm bảo nông sản đạt tiêu chuẩn hàng hóa và nâng cao chất lượng cạnh tranh.

Hai vùng có tính đặc thù là vùng đầm phá ven biển và vùng trung du miền núi – trở thành trọng tâm chiến lược. Vùng đầm phá được định hướng phát triển thủy sản bền vững, du lịch sinh thái cộng đồng và dịch vụ gắn với kinh tế biển. Vùng trung du – miền núi đẩy mạnh nông nghiệp sinh thái, lâm nghiệp bền vững, du lịch trải nghiệm và bảo tồn văn hóa bản địa. Cách tiếp cận này tạo ra những cực tăng trưởng mới, phù hợp lợi thế tự nhiên và tiềm năng từng địa bàn.

Cùng với phát triển sản xuất, TP Huế hướng đến xây dựng bộ máy hành chính hiện đại ở cấp xã, hình thành mô hình tương tác số giữa chính quyền, cộng đồng và người dân. Các xã được khuyến khích mở rộng không gian sinh hoạt cộng đồng, phát triển thôn sinh thái, khu dân cư kiểu mẫu, tăng cường trồng cây xanh, cải tạo cảnh quan gắn với đời sống dân cư.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở cũng là nhiệm vụ trọng tâm. Thành phố tổ chức bồi dưỡng chuyên môn sâu về quản lý hành chính, quản lý kinh tế – xã hội, phát triển tích hợp và đổi mới sáng tạo.

TP Huế tiếp tục lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia liên quan đến nông thôn, miền núi, giáo dục, y tế và văn hóa để tối ưu hóa nguồn lực. Sự kết nối này giúp tạo nên hệ thống giải pháp đồng bộ, tránh chồng chéo và nâng cao hiệu quả đầu tư công.