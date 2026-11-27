TPHCM tập trung đào tạo, quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số, nhất là đồng bào tại chỗ, bảo đảm tỷ lệ đại diện phù hợp trong hệ thống chính trị.

UBND TPHCM ban hành Kế hoạch số 498/KH-UBND ngày 14/9 về tiếp tục thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030, trong đó chú trọng đào tạo nghề, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và phát triển đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số (DTTS).

Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu

Theo đó, giai đoạn 2021-2025, việc triển khai Chiến lược công tác dân tộc tại TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước khi sắp xếp đơn vị hành chính đạt nhiều kết quả tích cực. Các chính sách được thực hiện đồng bộ, gắn với giảm nghèo, giáo dục, y tế, đào tạo nghề và bảo tồn văn hóa.

Đời sống đồng bào DTTS từng bước cải thiện. 100% hộ được sử dụng điện, nước sinh hoạt hợp vệ sinh và tiếp cận thông tin qua truyền hình, phát thanh. Toàn bộ 3.496 trường học và 75.929 lớp học được kiên cố hóa.

Tỷ lệ trẻ 5 tuổi đến trường đạt 99,7%; học sinh trong độ tuổi đi học bậc THCS đạt 94,63%, THPT đạt 97,03%. Người DTTS từ 15 tuổi trở lên đều đọc thông, viết thạo tiếng phổ thông.

Tuổi thọ trung bình của đồng bào đạt 76,6 tuổi, vượt mục tiêu 75 tuổi. Thành phố hoàn thành đào tạo, bồi dưỡng 3.442 cán bộ và xây dựng, sửa chữa 733 căn nhà theo kế hoạch. Địa bàn không còn xã, thôn đặc biệt khó khăn; 54 xã và 1 đặc khu đạt chuẩn nông thôn mới.

Tuy nhiên, một số nội dung cần tiếp tục cải thiện như tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi, quy hoạch cán bộ DTTS, đầu tư thiết chế văn hóa và nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với việc làm.

TPHCM thường xuyên thăm hỏi, tặng quà người có uy tín trong đồng bào DTTS.

Đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Giai đoạn 2026-2030, TPHCM tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả Nghị quyết số 10/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 1657/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, phù hợp với tình hình mới và mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Thành phố chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, trợ giúp pháp lý và an sinh xã hội. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là người DTTS được đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầu quản trị đô thị hiện đại.

Đến năm 2030, thành phố phấn đấu không còn hộ nghèo người DTTS theo chuẩn nghèo đa chiều. Tuổi thọ trung bình của đồng bào đạt 77 tuổi, trong đó thời gian sống khỏe mạnh tối thiểu 68 năm.

Tỷ lệ người DTTS trong độ tuổi lao động được đào tạo nghề phù hợp và có thu nhập ổn định đạt 50-60%, trong đó ít nhất 50% là lao động nữ. Hằng năm, thành phố phấn đấu chuyển dịch 3% lao động nông thôn vùng đồng bào DTTS sang các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch và dịch vụ.

Cũng đến năm 2030, 60% lao động người DTTS biết làm các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch, dịch vụ; 80% hộ nông dân DTTS làm kinh tế nông nghiệp hàng hóa; 100% công chức phụ trách công tác dân tộc - tôn giáo được bồi dưỡng kiến thức dân tộc.

Công tác bảo tồn văn hóa được gắn với phát triển kinh tế, giữ gìn giá trị truyền thống, xây dựng nếp sống văn minh và phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù. Thành phố phấn đấu duy trì tỷ lệ che phủ rừng 11%; 95% đồng bào dân tộc biết đến hoạt động trợ giúp pháp lý và 100% người có nhu cầu được trợ giúp pháp lý miễn phí.

TPHCM thường xuyên tổ chức những buổi giao lưu học hỏi kinh nghiệm cho đồng bào DTTS.

Đến năm 2045, TPHCM hướng tới không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều; đồng bào DTTS được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản. Thu nhập bình quân phấn đấu đạt trên một nửa mức bình quân chung của thành phố.

Kế hoạch xác định đổi mới phương thức tổ chức thực hiện, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, thẩm quyền, thời gian và kết quả. Các nhiệm vụ phải gắn với đối tượng, tiến độ, nguồn lực và sản phẩm cụ thể.

Thành phố yêu cầu đổi mới tuyên truyền chính sách theo hướng đa dạng, linh hoạt, phù hợp từng nhóm đối tượng; kết hợp tuyên truyền trực tiếp với nền tảng số và các kênh thông tin chính thống.

Nguồn lực từ ngân sách Nhà nước, các chương trình, đề án và xã hội hóa được lồng ghép, ưu tiên cho nhiệm vụ nâng cao đời sống, sinh kế, giáo dục, y tế và việc làm. UBND cấp xã chủ động rà soát nhu cầu, lập danh mục hỗ trợ, kết nối nguồn lực theo nguyên tắc rõ nhu cầu, nguồn lực, trách nhiệm và kết quả.

Thành phố cũng huy động chuyên gia, nhà khoa học nghiên cứu đời sống, việc làm, thu nhập và khả năng tiếp cận dịch vụ xã hội của đồng bào DTTS, làm cơ sở điều chỉnh chính sách sát thực tiễn.

Việc thực hiện Chiến lược được lồng ghép với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2026-2035. Qua đó, chính sách từng bước chuyển từ hỗ trợ trực tiếp, ngắn hạn sang tạo cơ hội phát triển, nâng cao năng lực tự vươn lên của người dân.

Phát huy vai trò người có uy tín

Cùng với đào tạo đội ngũ cán bộ, TPHCM chú trọng phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Năm 2026, Sở Dân tộc và Tôn giáo tổ chức 6 đoàn đại biểu người có uy tín đi làm việc, giao lưu và học tập kinh nghiệm tại các tỉnh, thành phố.

Chương trình có quy mô 300 đại biểu, gồm 260 người có uy tín và 40 thành viên tổ chức, phục vụ. Hoạt động nhằm ghi nhận, tôn vinh những đóng góp của đội ngũ người có uy tín, đồng thời bồi dưỡng kiến thức, cập nhật thông tin và chia sẻ các mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác dân tộc.

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM Lâm Đình Thắng nhấn mạnh, người có uy tín là chỗ dựa tin cậy, lực lượng gương mẫu và cầu nối đưa chủ trương, chính sách đến với đồng bào. Các chuyến giao lưu, học tập kinh nghiệm vừa thể hiện sự tri ân, vừa tạo điều kiện để đội ngũ này tiếp thu cách làm hay, tiếp tục phát huy vai trò trong cộng đồng.

Thông qua hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và phát huy người có uy tín, TPHCM kỳ vọng nâng cao năng lực cộng đồng, tăng cường hiệu quả tuyên truyền, vận động đồng bào, góp phần thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.