Sáng 15/1, UBND TPHCM phối hợp cùng các Sở, Ban, ngành và Tập đoàn Becamex, VSIP chính thức công bố phát triển đề án "Đô thị khoa học công nghệ Bắc TPHCM".

Sự kiện cũng có sự tham gia của hàng loạt "ông lớn" công nghệ như Qualcomm, Coherent, Warburg Pincus, Viện Fraunhofer ENAS…

Phối cảnh "vũng lõi" của Đô thị khoa học công nghệ Bắc TPHCM. Ảnh chụp màn hình.

Theo đề án, Đô thị khoa học công nghệ Bắc TPHCM sẽ được hình thành và phát triển tại khu vực thành phố mới Bình Dương (tỉnh Bình Dương cũ), nay là phường Bình Dương, TPHCM với khu phức hợp khoa học và công nghệ (20ha), hạt nhân là Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương cũ được chuyển đổi công năng thành tòa nhà khoa học công nghệ.

Đô thị khoa học công nghệ Bắc TPHCM được kế thừa các nền tảng từ "thành phố thông minh" trước đây với nhiều "hạ tầng cứng" và "hạ tầng mềm" để thúc đẩy sáng tạo, đổi mới.

Đáng chú ý với các dự án như: Khuôn viên đổi mới sáng tạo Sài Gòn (Saigon Innovation Campus) rộng khoảng 100ha, khu công nghệ số tập trung Bình Dương (15ha), trung tâm khám phá khoa học phục vụ giáo dục STEM và lan tỏa tri thức, khuôn viên đào tạo - nghiên cứu…

Đề án cũng sẽ hình thành vành đai phát triển KCN công nghệ cao, với các KCN quy mô lớn như Bình Dương Riverside, Lai Hưng, Cây Trường, VSIP III…

Các không gian hỗ trợ như công viên sinh thái khoa học và hạ tầng số tập trung, Trung tâm triển lãm WTC Expo… Qua đó tạo không gian hiện thực hóa các kết quả nghiên cứu thông qua sản xuất thử và sản xuất hàng loạt.

Theo Tập đoàn Becamex, trong giai đoạn đầu sẽ triển khai 8 dự án ở vùng lõi nhằm hình thành hạ tầng khoa học công nghệ toàn diện: Trung tâm khoa học công nghệ chuyển đổi một phần từ tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương cũ; Trung tâm khám phá khoa học; Công viên sinh thái khoa học; Tòa nhà WTC và Trung tâm Triển lãm Expo; Campus Đào tạo – R&D; Khu công nghệ số tập trung quy mô 15,47ha; Khu công nghệ số tập trung quy mô 100ha; khu công nghiệp cho thuê BWID Supply Chain City.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh cho biết, đề án phát triển Đô thị khoa học công nghệ Bắc TPHCM được triển khai trong bối cảnh TPHCM đang được Trung ương trao những cơ chế, chính sách đặc thù quan trọng.

Đây là nền tảng thể chế quan trọng để TP triển khai đề án theo tư duy đột phá, linh hoạt và tiệm cận với chuẩn mực quốc tế.

Việc phát triển Đô thị khoa học công nghệ Bắc TPHCM có vị trí chiến lược đặc biệt trong tổng thể phát triển không gian của TP và Vùng Đông Nam Bộ.

Khu vực này giữ vai trò cửa ngõ logistics và trung tâm cung ứng năng lượng sạch cho toàn vùng, với hệ thống cảng biển, sân bay quốc tế, hạ tầng giao thông liên vùng và nguồn năng lượng tái tạo quy mô lớn.

Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương cũ sẽ được chuyển đổi công năng để phát triển khoa học công nghệ. Ảnh: X.A

Tòa nhà Trung tâm hành chính Bình Dương cũ được đưa vào sử dụng từ tháng 2/2014, do Tập đoàn Becamex xây dựng rồi bàn giao cho UBND tỉnh Bình Dương cũ theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao) với mức đầu tư hơn 1.414 tỷ đồng.

Tòa nhà được thiết kế theo dạng tháp đôi, cao 21 tầng, từng là nơi làm việc của khoảng 60 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh với sức chứa gần 1.400 người.

Sau khi hợp nhất Bình Dương với TPHCM, UBND TPHCM đã giao cho Tập đoàn Becamex quản lý, bảo dưỡng, duy tu, nâng cấp, sử dụng vào mục đích nghiên cứu, phát triển về khoa học công nghệ.