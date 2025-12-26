Ngày 26/12, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin về dữ liệu đăng ký xe trong năm 2025, tính từ ngày 15/12/2024 đến 14/12/2025. Theo đó, cơ quan chức năng trên cả nước đã làm thủ tục đăng ký mới cho hơn 3,8 triệu ô tô và xe máy.

Cụ thể, 624.300 ô tô được đăng ký mới, tăng 27% so với năm 2024. Đáng chú ý, TPHCM dẫn đầu cả nước về số lượng ô tô đăng ký mới với 102.354 chiếc, xếp sau là Hà Nội với hơn 88.000 chiếc. Các địa phương tiếp theo lần lượt là Hải Phòng với 31.436 chiếc, Bắc Ninh hơn 30.000 chiếc và Phú Thọ 26.930 chiếc.

Cơ quan chức năng trên cả nước đã làm thủ tục đăng ký mới cho hơn 3,8 triệu ô tô và xe máy. Ảnh: Đình Hiếu

Về xe máy, 3.234.189 chiếc được đăng ký mới. “So với năm 2024, số lượng xe máy đăng ký mới tăng 34,9%, tương đương khoảng 837.000 chiếc”, đại diện Cục CSGT cho biết.

TPHCM tiếp tục dẫn đầu cả nước về số lượng xe máy đăng ký mới với 290.570 chiếc; tiếp theo là Hà Nội với hơn 255.000 chiếc. Các địa phương có số lượng xe máy đăng ký mới lớn gồm An Giang với 157.699 chiếc, Đồng Nai hơn 135.000 chiếc và Lâm Đồng 130.934 chiếc.