Cụ thể, thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 của cán bộ, công chức và người lao động thuộc Sở GD-ĐT; các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, các trường trung cấp, Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội là 1 ngày (ngày 1/1/2026, thứ Năm).

Học sinh Hà Nội nghỉ Tết dương lịch trong 1 ngày (ngày 1/1/2026, thứ Năm). Ảnh minh họa: T.H

Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 là 5 ngày theo quy định gồm 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết, từ thứ Hai 16/2/2026 dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết thứ Sáu ngày 20/2/2026 dương lịch (tức ngày mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 đối với giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên do UBND TP Hà Nội ban hành, học kỳ I phải kết thúc trước ngày 18/1/2026; hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2026.

Việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6/2026. Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31/7/2026. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dự kiến diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6.

Các kỳ thi cấp quốc gia khác sẽ được tổ chức theo quy định và hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

