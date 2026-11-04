Lãnh đạo TPHCM đề xuất đưa kết quả giải quyết kiến nghị cử tri vào tiêu chí chấm điểm KPI của các bộ phận chuyên môn nhằm nâng cao trách nhiệm và hạn chế chậm trễ.

Sáng 4/11, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp tiếp xúc cử tri.

Chủ trì hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng cho biết sau khi kiện toàn chính quyền 2 cấp, công tác tiếp xúc cử tri đạt nhiều kết quả nhưng vẫn còn vướng mắc ở các khâu xây dựng kế hoạch, điều hành, ghi biên bản, tổng hợp, chuyển và giải quyết kiến nghị.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng chủ trì hội nghị sáng 4/11. Ảnh: Phước Sáng

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn nhận định chính quyền cấp xã cần nâng cao vai trò chủ trì hội nghị, đồng thời học hỏi kinh nghiệm từ các địa phương. Hiệu quả tiếp xúc cử tri phải được đánh giá bằng kết quả tiếp nhận, phản hồi và giải quyết kiến nghị thay vì số lượng nghị quyết được báo cáo.

Ông đề nghị chấn chỉnh tình trạng một số sở, ngành không cử lãnh đạo dự tiếp xúc cử tri; yêu cầu lãnh đạo đơn vị trực tiếp tham dự, giải trình các vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách.

Đáng chú ý, ông Tuấn kiến nghị đưa kết quả giải quyết kiến nghị cử tri vào tiêu chí chấm điểm KPI của các bộ phận chuyên môn, gắn trách nhiệm với tiến độ xử lý, hạn chế tình trạng chậm trễ. Bên cạnh đó là cần xây dựng phần mềm theo dõi tiến độ giải quyết kiến nghị, phân quyền cho tổ đại biểu HĐND và sở, ngành cập nhật kết quả để giám sát, đôn đốc. Những vụ việc kéo dài cần được đưa vào chương trình giám sát chuyên đề.

Ông Phạm Minh Tuấn đề xuất đưa kết quả giải quyết kiến nghị cử tri vào tiêu chí chấm điểm KPI của cán bộ. Ảnh: Phước Sáng

Ông Tuấn cũng đề xuất tăng cường tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, mời lãnh đạo sở, ngành trực tiếp giải trình các vấn đề bức xúc, đồng thời yêu cầu Mặt trận cấp xã tổng hợp kiến nghị đầy đủ, xác định rõ địa điểm, cơ quan có trách nhiệm giải quyết và yêu cầu của cử tri.

Cần một đầu mối chịu trách nhiệm đến cùng

Từ thực tế địa phương, bà Trương Lê Mỹ Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Sơn Hòa - cho rằng chất lượng tiếp xúc cử tri không chỉ nằm ở khâu tổ chức mà quan trọng hơn là kết quả giải quyết những vấn đề người dân phản ánh.

Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền thành phố, bà Ngọc đề nghị sở, ngành đẩy nhanh tiến độ xử lý, đồng thời kịp thời thông tin kết quả hoặc tiến độ cho địa phương. Nếu chậm giải quyết, những vấn đề này sẽ tiếp tục được cử tri nêu lại tại các buổi tiếp xúc, khiến địa phương phải nhiều lần tiếp nhận và chuyển cùng một kiến nghị.

Bà Trương Lê Mỹ Ngọc kiến nghị tại hội nghị sáng 4/11. Ảnh: Phước Sáng

Cùng quan điểm, bà Lê Thị Ngọc Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hóc Môn - cho biết có những kiến nghị kéo dài, liên quan nhiều sở, ngành nhưng chưa có chuyển biến rõ rệt.

Bà đề xuất tách riêng những vụ việc tồn đọng khỏi báo cáo tổng hợp kiến nghị định kỳ để đưa vào chương trình giám sát hoặc các cuộc làm việc giữa lãnh đạo UBND TP với sở, ngành. Đối với vấn đề liên quan nhiều cơ quan, bà cho rằng cần xác định một đơn vị chủ trì, làm đầu mối trả lời và theo dõi đến cùng, tránh tình trạng phản hồi chậm, thiếu rõ ràng hoặc kiến nghị liên tục lặp lại qua nhiều kỳ tiếp xúc.

Theo bà Thanh, một số vấn đề khó giải quyết ngay do vướng quy định pháp luật hoặc tồn tại từ lịch sử. Tuy nhiên, các cơ quan cần thể hiện trách nhiệm trong tiếp nhận, theo dõi, đeo bám quá trình xử lý và thông tin rõ tiến độ, kết quả để người dân nắm được.

Bà Lê Thị Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hóc Môn nêu kiến nghị tại hội nghị. Ảnh: Phước Sáng

Trong khi đó, bà Lê Thị Thu Hương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Hưng - nhấn mạnh kết quả giải quyết kiến nghị là yếu tố quan trọng tạo dựng niềm tin của cử tri đối với chính quyền và đại biểu dân cử. Bà đề nghị đại biểu chủ động đeo bám các sở, ngành, trực tiếp xuống cơ sở nắm tình hình, không chờ đến kỳ tiếp xúc mới trả lời những vấn đề có thể xử lý sớm. Các cơ quan cũng cần thông tin cụ thể về tiến độ, kết quả để người dân nắm rõ.

Trao đổi với PV VietNamNet bên lề hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng đánh giá đề xuất đưa kết quả giải quyết kiến nghị cử tri vào tiêu chí chấm điểm KPI là giải pháp hay, hiệu quả.

Bà cho rằng việc này sẽ giúp xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn trong tiếp nhận, xử lý kiến nghị, đồng thời theo dõi việc giải quyết có đúng thời hạn hay không. Khi được cập nhật vào hệ thống đánh giá KPI, các cơ quan sẽ khó để xảy ra tình trạng quên, chậm trễ hoặc đưa ra nhiều lý do khi xử lý kiến nghị của cử tri.

Không để kiến nghị cử tri bị chuyển lòng vòng Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng cho biết cuối tháng 11, thành phố dự kiến thực hiện giám sát chuyên đề việc giải quyết kiến nghị cử tri, tập trung vào những vụ việc bức xúc, tồn đọng kéo dài nhiều năm. Bà Phượng đề nghị các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri, bố trí lịch hợp lý, tránh trùng lặp; chuẩn bị đề cương ngắn gọn để dành thời gian cho cử tri phát biểu. Các tổ đại biểu cần xác định vấn đề nổi bật tại địa bàn, mời sở, ngành liên quan tham dự và giải trình trực tiếp. Kiến nghị cần được phân loại theo thẩm quyền Trung ương, thành phố và cấp xã. Những vụ việc kéo dài sẽ được tách riêng để tập trung xử lý. Các tổ đại biểu tăng cường giám sát thực tế, đối chiếu kết quả báo cáo. Kiến nghị liên quan nhiều sở, ngành phải có đơn vị chủ trì, phối hợp giải quyết đến cùng, tránh chuyển lòng vòng. Bà Phượng cũng đề nghị đa dạng hình thức tiếp xúc cử tri, ứng dụng nền tảng số để tiếp nhận phản ánh và khuyến khích đại biểu chuyên trách tiếp xúc cử tri ngoài địa bàn ứng cử.

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