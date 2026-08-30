TPHCM quy định mới về tách thửa: Đất ở từ 36m2, đất nông nghiệp tối thiểu 500m2

UBND TPHCM vừa ban hành Quyết định 67/2026/QĐ-UBND quy định về điều kiện tách thửa, hợp thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa trên toàn địa bàn thành phố. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 28/8/2026.

Quy định mới thay thế các quy định trước đây của TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, được áp dụng thống nhất trên toàn địa bàn TPHCM mới.

Đối với đất ở, theo quy định mới, diện tích tối thiểu sau khi tách được phân thành 5 khu vực. Tại khu vực 1, gồm nhiều phường thuộc khu vực đô thị trung tâm, thửa đất ở hình thành và thửa đất còn lại sau tách phải có diện tích tối thiểu 36m2, đồng thời chiều rộng và chiều sâu không nhỏ hơn 3m.

Tại khu vực 2, diện tích tối thiểu là 50m2, chiều rộng và chiều sâu đều không nhỏ hơn 4m. Khu vực 3 áp dụng mức tối thiểu 60m2, với chiều rộng và chiều sâu không nhỏ hơn 4m.

Thị trường mua bán ‘suất mộ’: Mộ phần giá trăm triệu, khu gia tộc lên 5 tỷ đồng

Bà Phạm Thị Miền, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE), cho biết “bất động sản tâm linh” là loại hình đặc thù, liên quan đến văn hóa, tín ngưỡng và quyền sử dụng đất.

Khảo sát cho thấy các mô hình mới đã xuất hiện nhưng phát triển chưa đồng đều, tập trung tại một số địa phương.

Một góc dự án Công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên. Ảnh: lachongvien.vn

Ở phía Bắc, một số dự án công viên nghĩa trang tại Tuyên Quang, Phú Thọ có quy mô từ vài chục đến hàng trăm ha. Giá một mộ đơn khoảng 45-75 triệu đồng, trong khi khu mộ gia tộc có thể từ 800 triệu đồng đến 3 tỷ đồng.

Tại phía Nam, nhiều dự án hoa viên nghĩa trang quy mô lớn tập trung ở Đồng Nai. Giá một mộ đơn khoảng 98-180 triệu đồng, còn khu mộ gia tộc diện tích 100-300m2 có giá khoảng 1,3-5 tỷ đồng.

Chuyên gia đề xuất mở rộng tái định cư tại chỗ cho người bị thu hồi đất

Luật sư Phạm Thanh Tuấn, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, chuyên gia pháp lý bất động sản, cho biết khoản 2 Điều 49 dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định người có đất ở bị thu hồi để thực hiện dự án đầu tư xây dựng “khu đô thị”, “khu dân cư nông thôn” được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tại chỗ.

So với khoản 7 Điều 111 Luật Đất đai 2024, dự thảo không còn quy định ưu tiên vị trí thuận lợi cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở kết hợp kinh doanh, dịch vụ và người có đất thu hồi là người có công với cách mạng.

Theo luật sư Tuấn, quy định này cần được xem xét trong tổng thể chủ trương chuyển từ tư duy “bồi thường tài sản bị thu hồi” sang “tái thiết cuộc sống” của người dân sau thu hồi đất.

Điểm đáng chú ý là phạm vi được bảo đảm tái định cư tại chỗ trong dự thảo còn hẹp, khi chỉ áp dụng với dự án “khu đô thị” hoặc “khu dân cư nông thôn”.

Cần hơn 1 triệu căn nhà cho thuê, bất động sản sắp bước vào ‘cuộc chơi’ mới

Theo Bộ Xây dựng, nhu cầu nhà ở cho thuê trên cả nước hiện lên tới hơn 1 triệu căn. Mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu phát triển nhà ở cho thuê, xác định đây là một trụ cột của chính sách nhà ở.

Đáng chú ý, khoảng 85% nhu cầu nhà ở cho thuê tập trung ở công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp. Con số này cho thấy nhu cầu nhà ở cho thuê đang ở quy mô lớn, gắn với quá trình đô thị hóa, dịch chuyển lao động và khả năng chi trả của người dân.

Biểu đồ: Hồng Khanh (Dữ liệu: Bộ Xây dựng)

Thực tế, thị trường cho thuê tại các đô thị lớn khá đa dạng nhưng còn phân tán, từ phòng trọ, căn hộ nhỏ đến nhà ở do cá nhân tự đầu tư. Chất lượng, giá thuê và điều kiện hợp đồng có sự chênh lệch lớn.

Trong khi đó, theo luật sư, người thuê thường ở vị trí yếu hơn khi đàm phán về tiền đặt cọc, thời hạn thuê, sửa chữa, tăng giá hoặc chấm dứt hợp đồng.

Bộ Xây dựng cho biết, một trong những khó khăn hiện nay là khả năng tiếp cận nguồn tín dụng hỗ trợ còn hạn chế, trong khi dự án nhà ở, đặc biệt nhà ở cho thuê, cần nguồn vốn lớn và thời gian thu hồi vốn dài. Nguồn lực ngân sách dành cho phát triển nhà ở xã hội cũng chưa đáp ứng nhu cầu.

Công bố sai lợi nhuận, doanh nghiệp bất động sản có tiếng ở TPHCM bị phạt

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa quyết định xử phạt Công ty CP Tập đoàn Bất động sản Quốc gia (trụ sở tại số 3 Trần Nhật Duật, phường Tân Định, TPHCM) vì hàng loạt vi phạm trong việc công bố thông tin.

Theo quyết định, Công ty CP Tập đoàn Bất động sản Quốc gia (Tập đoàn BĐS Quốc gia) bị phạt 85 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin.

Cụ thể, doanh nghiệp đã chậm công bố thông tin từ 10 ngày làm việc trở lên so với thời hạn quy định đối với một số tài liệu liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Các tài liệu bị chậm công bố gồm thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ bán niên 2025; thông tin định kỳ về tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ bán niên 2025; và thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi đối với mã trái phiếu NRCH2123001 trên Chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp.