Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 11/9, miền Bắc nằm sâu trong khối không khí lạnh, sáng sớm còn mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ trưa và chiều, mưa tại Bắc Bộ giảm dần, thời tiết chuyển nắng, nhiệt độ cao nhất khoảng 29-31 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 11/9, sáng có mưa rào giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng 30-31 độ và nhiệt độ thấp nhất ban đêm duy trì khoảng 22-25 độ đến khoảng ngày 12/9, sau đó có xu hướng tăng dần.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp dải hội tụ nhiệt đới, gió mùa Tây Nam và các hình thế khí quyển khác, Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục mưa rất to.

Trung Bộ và Nam Bộ mưa lớn do ảnh hưởng của nhiều hình thế thời tiết. Ảnh: Tuấn Hùng

Cụ thể, ngày 11/9, khu vực từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, cao nguyên Trung Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 20-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm.

Đêm 11/9 và ngày 12/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h).

Đáng lưu ý, đêm 12/9 và ngày 13/9, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to và rải rác có giông với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Mưa lớn ở Trung Bộ còn có khả năng kéo dài và diễn biến phức tạp.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết ngày 11/9/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, sáng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An) có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, phía Bắc (TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi) có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

TPHCM

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.