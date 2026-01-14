Ngày 14/1, ông Chu Quốc Thịnh, quyền Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, Cục đã có văn bản gửi Sở An toàn thực phẩm TPHCM đề nghị kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh về tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm tại một nhà hàng tiệc cưới trên địa bàn.

Trước đó, Cục An toàn thực phẩm nhận được phản ánh từ báo chí về việc khu vực bếp ăn của Trung tâm Hội nghị và Tiệc cưới Adora (TPHCM) không bảo đảm các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm cho người dân, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Sở An toàn thực phẩm TPHCM khẩn trương tổ chức kiểm tra, xác minh việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm đối với Trung tâm Hội nghị và Tiệc cưới Adora nói riêng, cũng như các cơ sở tổ chức sự kiện, kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn nói chung.

Đồng thời, Cục đề nghị các đơn vị chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có), đồng thời chủ động công khai kết quả kiểm tra, xử lý nhằm cảnh báo cho cộng đồng. Kết quả thực hiện phải được báo cáo về Cục theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở An toàn thực phẩm TPHCM thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế liên quan đến công tác bảo đảm an toàn thực phẩm; tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm; bảo đảm an toàn thực phẩm học đường và bếp ăn tập thể; bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống thực phẩm giả, ngộ độc thực phẩm.

Đặc biệt, việc kiểm tra, giám sát cần được gắn với triển khai kế hoạch của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm, nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và Lễ hội Xuân 2026.

Bộ Y tế vào cuộc sau vụ chùa Cẩm La nuôi trẻ em trái phép Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh vào cuộc kiểm tra việc nuôi dưỡng trẻ em tại chùa Cẩm La.

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn khi số ca sốt xuất huyết nặng ở TPHCM vẫn cao Ngày 12/1, Bộ Y tế đã ban hành công văn khẩn gửi Giám đốc Sở Y tế TPHCM về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết và tay chân miệng trên địa bàn.