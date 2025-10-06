Theo phương án, 171 trạm y tế trên địa bàn toàn tỉnh sẽ được cơ cấu lại thành 55 trạm y tế xã, phường, đặc khu và 92 điểm trạm tế trực thuộc. Bên cạnh đó, dừng hoạt động 26 trạm y tế và chuyển nhân lực, cơ sở vật chất sang các trạm khác để đảm bảo phù hợp với quy mô dân số, địa bàn, khoảng cách.

7 phòng khám đa khoa khu vực được sắp xếp, chuyển chức năng vào các bệnh viện.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh thông tin tại họp báo. Ảnh: Phạm Công

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, trong giai đoạn sắp xếp các trạm y tế vẫn cần tiếp tục duy trì hoạt động của các phòng khám đa khoa khu vực để đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn.

Khi các trạm y tế ổn định về mô hình tổ chức, có phòng khám thì các phòng khám đa khoa khu vực sẽ dừng hoạt động.

Đối với 13 trung tâm y tế sẽ được tổ chức lại thành 5 bệnh viện đa khoa khu vực, gồm: Bệnh viện Đa khoa khu vực Móng Cái, Bệnh viện đa khoa khu vực Tiên Yên, Bệnh viện đa khoa khu vực Vân Đồn, Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Yên và Bệnh viện đa khoa khu vực Đông Triều. Dừng hoạt động đối với các Trung tâm Y tế Hạ Long, Cẩm Phả.

Cùng với đó, chuyển nhân lực và chức năng nhiệm vụ dự phòng, dân số về các trạm y tế gồm 402 nhân viên y tế, trong đó có 88 bác sĩ.

Đặc biệt, Bệnh viện Bãi Cháy được tổ chức, phát triển trở thành một bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh và có một trung tâm chuyên sâu về ung bướu.

"Sau khi có thông báo chính thức của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, dự kiến trong tháng 10, chậm nhất là đầu tháng 11 sẽ triển khai hoạt động mô hình y tế mới này", ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cho biết.

