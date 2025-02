Tại buổi lễ trao giải, ông Tô Đình Tuân - Tổng Biên tập Báo Người lao động - cho biết lễ tôn vinh tập thể, cá nhân ngành y tiêu biểu và trao giải cuộc thi viết "Người Thầy thuốc trong tôi" lần 3 năm 2024-2025 nhằm gặp gỡ, tri ân đội ngũ y bác sĩ nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2025).

Theo ông Tuân, sau một năm phát động, cuộc thi viết "Người Thầy thuốc trong tôi" nhận được hàng trăm tác phẩm, Ban tổ chức chọn đăng gần 30 tác phẩm và trao giải cho 7 tác phẩm.

"Qua những trang viết được gửi về, hình ảnh các bác sĩ hết lòng cứu chữa bệnh nhân, ê-kip các bác sĩ thức thâu đêm để thực hiện các ca phẫu thuật cân não đem lại sự sống diệu kỳ cho người bệnh được tái hiện rất sinh động và chân thực” - ông Tô Đình Tuân chia sẻ.

Tác giả Nguyễn Trần Thùy Dương dành giải nhất cuộc thi "Người Thầy thuốc trong tôi". Ảnh: Ban tổ chức

Anh Bùi Thanh Tuấn - tác giả bài viết "Lằn ranh sinh tử ở Khoa Tim mạch can thiệp" - chia sẻ trước đây, anh công tác tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) trong 27 năm. Sau khi trải qua cơn "thập tử, nhất sinh" do đột quỵ, biết đến cuộc thi "Người thầy thuốc trong tôi", anh tham gia viết bài và may mắn đoạt giải ba.

"Bài viết như một lời cảm ơn các bác sĩ, điều dưỡng đã giúp tôi vượt qua ranh giới sống - chết. Đây cũng thực sự là một cơ duyên quý báu, khi tôi có thể nhìn lại hành trình của chính mình và nhận ra giá trị lớn lao của nghề y" - anh bày tỏ.

Người đạt giải nhất cuộc thi với tác phẩm "Bác sĩ quân y hiến tặng ánh sáng của mẹ cho đời" - chị Nguyễn Trần Thùy Dương bùi ngùi nói rằng bản thân từng hiến giác mạc của con gái khi cô bé qua đời. Chị rất xúc động mỗi khi nghe bệnh nhi hỏi "Cô ơi, con còn khả năng sống không cô…".

Vinh danh các bác sĩ tiêu biểu Luân Thanh Trường và Nguyễn Phan Tú Dung. Ảnh: Ban tổ chức

Ban tổ chức cũng đã trao tặng danh hiệu Bác sĩ tiêu biểu cùng kỷ niệm chương cho 3 bác sĩ: Luân Thanh Trường - Trưởng Trạm Y tế xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ, TP HCM), nhân vật trong bài dự thi "Chuyện bác sĩ khám dạo ở xã đảo Thạnh An"; Nguyễn Phan Tú Dung - nhân vật trong bài dự thi "Dành hết tâm, trí cho phẫu thuật tạo hình"; Trần Công Ân - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (Quảng Nam), nhân vật trong bài viết "Cảm phục ân đức của một người thầy thuốc".

Bên cạnh đó, Bệnh viện Ung bướu TPHCM và Bệnh viện Nhân dân 115 nhận danh hiệu Mai vàng tri ân.

7 tác phẩm đoạt giải cuộc thi viết "Người Thầy thuốc trong tôi" lần 3 Giải nhất: Bác sĩ quân y hiến tặng ánh sáng của mẹ cho đời Giải nhì: Chuyện "bác sĩ khám dạo" ở xã đảo Thạnh An Giải ba: Lằn ranh sinh tử ở Khoa Tim mạch can thiệp; Cảm phục ân đức của một người thầy thuốc Giải khuyến khích: Vị bác sĩ tử tế; Những "chiến binh xanh" ở phòng DSA; Nữ chiến sĩ áo trắng và cuộc chiến "khốc liệt" với bão Yagi