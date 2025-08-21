Cầu thủ người Pháp liên tục bị chấn thương hành hạ kể từ khi chuyển đến sân Stamford Bridge. Ở trận mở màn Premier League, Fofana ngồi trên băng ghế dự bị.

HLV Enzo Maresca quyết định đặt niềm tin vào nhân tố trẻ Josh Acheampong, đá cặp cùng Trevoh Chalobah ở vị trí trung vệ.

Fofana xóa sạch hình ảnh về Chelsea trên trang cá nhân - Ảnh chụp màn hình

Ở động thái mới nhất, Fofana bất ngờ xóa mọi thông tin, hình ảnh liên quan đến Chelsea trên trang Instagram cá nhân - tương tự hành động anh từng thực hiện khi muốn rời Leicester hè năm 2022.

Đó được xem là phản ứng "ngầm" của Fofana, khi không được trọng dụng dù đội bóng thành London đang trong hoàn cảnh thiếu trung vệ chủ chốt.

Levi Colwill bị đứt dây chằng chéo trước nhiều khả năng phải nghỉ cả mùa. Còn Badiashile vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương.

HLV Maresca không giấu giếm mong muốn ký thêm một trung vệ trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa.

Về phần Wesley Fofana, anh chỉ ra sân 14 lần tại Ngoại hạng Anh mùa trước do gặp phải vấn đề nghiêm trọng ở gân kheo.

Chelsea từng phải bỏ ra 70 triệu bảng Anh để rước Fofana về London. Tuy nhiên, hậu vệ kém may này mới thi đấu 34 trận, tương đương 2 triệu bảng mỗi lần ra sân.