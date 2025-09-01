Trong trao đổi tại diễn đàn "AI trong kỷ nguyên số" với chủ đề “AI – Động lực tăng trưởng mới cho doanh nghiệp” vừa được tổ chức tại Hà Nội, ông Lê Hồng Việt, Tổng Giám đốc FPT Smart Cloud nhấn mạnh rằng trí tuệ nhân tạo chính là yếu tố then chốt thúc đẩy tăng trưởng cho doanh nghiệp và nền kinh tế trong kỷ nguyên số. Trí tuệ nhân tạo sẽ đóng góp 19,9 nghìn tỷ USD vào nền kinh tế thế giới cho tới năm 2030, đồng thời góp phần tăng 15% GDP toàn cầu cho tới năm 2035.

Ông Lê Hồng Việt, Tổng Giám đốc FPT Smart Cloud trao đổi tại diễn đàn "AI trong kỷ nguyên số".

Cũng theo phân tích của ông Lê Hồng Việt, một số lĩnh vực như ngân hàng, viễn thông hay sản xuất phần mềm đã đi rất xa trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo - AI. Tuy vậy, chỉ khoảng 12% doanh nghiệp đạt thành công trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Với những công ty ứng dụng trí tuệ nhân tạo xuất sắc thì lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROI) đạt trung bình 3,7 lần, và con số này có thể tăng đến 10 lần.

Sự phát triển và hiệu quả trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo gắn liền với yêu cầu cấp thiết cho lực lượng lao động phải liên tục học hỏi và nâng cao năng lực để thích nghi với môi trường mới, đặc biệt tại các quốc gia đang phát triển.

Sự tiến bộ của công nghệ trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là AI Agent đang mở ra tiềm năng lớn cho nhiều nghiệp vụ, đồng hành cùng mọi nhân viên trong các nghiệp vụ từ chăm sóc khách hàng, marketing, dịch vụ tư vấn cho đến vận hành. Từ đó, tạo ra bước nhảy vọt về năng suất, tiết kiệm chi phí và tái định nghĩa cách thức tiếp cận khách hàng.

Với doanh nghiệp, ông Lê Hồng Việt đề xuất lộ trình tiếp cận và chuyển đổi với AI gồm 5 giai đoạn, bắt đầu từ việc nâng cao hiểu biết về AI, đánh giá mức độ sẵn sàng, xác định tầm nhìn gắn với mục tiêu kinh doanh để lựa chọn các dự án AI phù hợp, trước khi mở rộng quy mô toàn diện.

“Mục tiêu cuối cùng là xây dựng một mô hình “AI-native” tại doanh nghiệp, nơi AI trở thành trọng tâm trong mọi hoạt động. Với cách tiếp cận đúng đắn và chiến lược dài hạn, AI không chỉ là công nghệ hỗ trợ mà có thể trở thành chất xúc tác đưa doanh nghiệp Việt bứt phá trong kỷ nguyên số”, ông Lê Hồng Việt chia sẻ.