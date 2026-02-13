XEM CLIP:

Ngày 13/2, Công an TPHCM cho biết Công an phường Hiệp Bình đang xác minh, xử lý những người liên quan trong vụ bảo vệ Khu đô thị Vạn Phúc chửi bới, đe dọa tài xế.

Cơ quan công an đã mời làm việc N.V.C (SN 1985, quê Đà Nẵng, ngụ phường Hiệp Bình) – nhân viên bảo vệ xuất hiện trong clip – để lấy lời khai, lập hồ sơ xử lý.

Công an làm việc với bảo vệ N.V.C. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 11/2, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nhân viên bảo vệ mặc đồng phục Khu đô thị Vạn Phúc có hành vi thiếu chuẩn mực.

Theo nội dung clip, người này cầm một đoạn sắt đầu nhọn, chỉ trỏ và liên tục dùng lời lẽ thô tục, có thái độ hăm dọa một tài xế hãng xe công nghệ Xanh SM. Sau đó, người này cùng một đồng nghiệp rời đi bằng xe máy.

Đoạn clip gây bức xúc trong dư luận trước cách ứng xử của nhân viên an ninh tại một khu đô thị lớn.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hiệp Bình đã rà soát, xác minh và mời bảo vệ N.V.C. đến làm việc. Cơ quan công an đang tiếp tục thu thập tài liệu, trích xuất camera khu vực để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.