Theo hãng tin Yonhap, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 24/6 đã đăng tải những hình ảnh về lễ biên chế tàu khu trục Choe Hyon tại cảng Nampo, miền tây Triều Tiên.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nhấn mạnh việc triển khai tàu khu trục Choe Hyon là "bước đi chiến lược nhằm tăng cường khả năng răn đe hạt nhân của đất nước, đồng thời cho phép lực lượng hạt nhân của Bình Nhưỡng hoạt động đa dạng và hiệu quả hơn".

Lễ biên chế tàu khu trục Choe Hyon của Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

"Tàu khu trục Choe Hyon được trang bị những công nghệ phức tạp và sở hữu khả năng tác chiến hoàn hảo. Sau Choe Hyon, chúng ta sẽ sớm đưa tàu khu trục Kang Kon vào hoạt động. Sau đó, chúng ta sẽ lần lượt hạ thủy các tàu chiến chiến lược 10.000 tấn", ông Kim cho biết.

Theo kế hoạch 5 năm mới của Triều Tiên, nước này đặt mục tiêu đóng mới 2 chiến hạm mỗi năm, trong đó có tuần dương hạm 10.000 tấn. Choe Hyon là chiếc đầu tiên của lớp trục hạm cùng tên, được hạ thủy vào tháng 4/2025. Chiến hạm thứ hai thuộc lớp này mang tên Kang Kon, được hạ thủy vào tháng 6/2025.

Lễ biên chế tàu khu trục Choe Hyon của Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

Tàu khu trục tên lửa Choe Hyon có lượng giãn nước 5.000 tấn, là chiến hạm lớn nhất lịch sử Triều Tiên. Choe Hyon được trang bị tổng cộng 74 ống phóng tên lửa thẳng đứng (VLS) với nhiều kích cỡ khác nhau, giúp tối ưu hóa số lượng và chủng loại tên lửa mang theo.

Các chuyên gia quân sự nhận xét, tàu chiến của Triều Tiên sở hữu hỏa lực vô cùng ấn tượng, không hề kém cạnh so với các chiến hạm hiện đại trên thế giới. Để so sánh, các tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Mỹ được trang bị khoảng 90 - 96 ống phóng tên lửa.