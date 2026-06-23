Theo Yonhap, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 23/6 đã đưa tin về cuộc họp 3 ngày của Ban Chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên do nhà lãnh đạo Kim Jong Un chủ trì.

Trong cuộc họp, ông Kim đã kêu gọi Bình Nhưỡng tăng cường hơn nữa năng lực hạt nhân với mục tiêu "vượt trội thế giới", nhấn mạnh lực lượng hạt nhân là "nòng cốt trong việc bảo vệ chủ quyền và thực hiện chiến lược răn đe".

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: Yonhap

"Cuộc họp đã nhất trí công nhận rằng việc thực thi triệt để vị thế hạt nhân của Triều Tiên là cách thức đúng đắn và duy nhất để chủ động đối phó với tình hình an ninh và chính trị quốc tế phức tạp. Với nền tảng công nghệ hạt nhân hiện có, các kế hoạch mở rộng và đổi mới sẽ được thực hiện với tốc độ ngày càng tăng", KCNA cho biết.

Cũng theo nhà lãnh đạo Triều Tiên, Mỹ và Hàn Quốc đang liên tục có những động thái nhằm nâng cấp vị thế hạt nhân chung, khiến cho tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên trở nên bất ổn hơn.

"Họ đang thúc đẩy việc Hàn Quốc sở hữu tàu ngầm hạt nhân và ngày càng công khai các động thái tăng cường, hiện đại hóa lực lượng vũ trang trong khu vực. Trước những diễn biến này, Bình Nhưỡng cần kiên định trong việc mở rộng và tăng cường hơn nữa khả năng răn đe để tự vệ", ông Kim nhấn mạnh.

Theo KCNA, nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng yêu cầu các cơ quan liên quan tăng cường sản xuất vũ khí thông thường, đồng thời đẩy nhanh tiến độ đóng tàu tuần dương tên lửa dẫn đường chiến lược 10.000 tấn.