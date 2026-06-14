Theo hãng tin Yonhap, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) tối 13/6 đã đưa tin về phản ứng của Bộ Ngoại giao nước này trước tuyên bố chung mới đây của Hàn Quốc và EU.

"Tuyên bố chung của Hàn Quốc và EU là hành vi xâm phạm rõ ràng chủ quyền quốc gia, thể hiện sự thù địch nghiêm trọng. Chúng tôi coi đó là một sự thách thức và sẽ tiếp tục duy trì nguyên tắc ứng xử với đối thủ, đồng thời kiên quyết xem Hàn Quốc là một quốc gia thù địch. Rõ ràng Seoul có cùng mục tiêu với Ukraine trong việc đối phó với chúng tôi", Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (giữa), Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (phải) và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa. Ảnh: Yonhap

Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh những phát biểu và hành động gần đây của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã thể hiện rõ rằng khả năng chung sống hòa bình giữa hai miền "rất khó xảy ra".

Vào ngày 12/6, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cũng gửi thông điệp chúc mừng Tổng thống Nga Vladimir Putin nhân ngày Quốc khánh Nga. Trong thông điệp, ông Kim khẳng định Bình Nhưỡng luôn sát cánh cùng Moscow và ủng hộ hoàn toàn các chính sách đối nội của Điện Kremlin.

Triều Tiên có phản ứng trên sau khi Tổng thống Hàn Quốc và giới chức EU thông qua một tuyên bố chung vào đầu tuần này trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh tại Brussels.

Trong tuyên bố chung, Hàn Quốc và EU mô tả hoạt động hợp tác quân sự giữa Triều Tiên và Nga liên quan đến xung đột Ukraine là "bất hợp pháp", kêu gọi hai nước "ngay lập tức chấm dứt các hoạt động này và tuân thủ các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc". Ngoài ra, Hàn Quốc và EU cũng bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.