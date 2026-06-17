Theo hãng tin Yonhap, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back ngày 17/6 đã công bố kế hoạch thu hẹp Đường kiểm soát dân sự (CCL) ở biên giới liên Triều nhằm thích ứng với tình hình thực tế.

"CCL được thiết lập nhằm hạn chế hoạt động dân sự và bảo đảm các hoạt động quân sự. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều ý kiến cho rằng cần điều chỉnh các biện pháp kiểm soát hiện hành để phù hợp với thực tế. Quyết định thu hẹp CCL được đưa ra nhằm đáp ứng các kiến nghị kéo dài nhiều năm của người dân địa phương, đồng thời dựa trên việc năng lực sẵn sàng phòng thủ của quân đội đã được cải thiện", ông Ahn cho biết.

Đường kiểm soát dân sự (CCL) ở biên giới Hàn Quốc - Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

CCL được thiết lập sau Chiến tranh Triều Tiên 1950 - 1953, hiện nằm cách Đường ranh giới quân sự (MDL) khoảng 10km về phía nam. Sau khi thu hẹp, CCL sẽ chỉ còn cách MDL khoảng 6km.

Ngoài việc điều chỉnh CCL, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng công bố một số biện pháp nhằm nới lỏng hạn chế tại các khu vực gần biên giới Triều Tiên, bao gồm việc đơn giản hóa quy định báo cáo đối với máy bay không người lái (UAV) phục vụ nông nghiệp. Ngoài ra, Seoul dự kiến sẽ triển khai ứng dụng di động nhằm nhanh chóng cấp phép cho người dân ra vào CCL trong năm 2027.

Theo Yonhap, việc điều chỉnh này nhằm tạo điều kiện cho người dân địa phương cải thiện hoạt động sản xuất, qua đó phát triển kinh tế - xã hội. Hiện có tới 20.000 người đang sinh sống trong khu vực kiểm soát dân sự, trong khi người dân ở các địa phương lân cận phải xin thủ tục cấp phép để vào khu vực này làm việc.

Những điều chỉnh trên diễn ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đang theo đuổi mục tiêu giảm căng thẳng với Triều Tiên. Trước đó, ông Lee cũng kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump dẫn dắt các nỗ lực hòa giải với Bình Nhưỡng.