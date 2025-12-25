Tàu ngầm đầu tiên chạy bằng năng lượng hạt nhân của Triều Tiên. Ảnh: KCNA/Yonhap

Theo hãng tin CNN, những bức ảnh do truyền thông quốc gia Triều Tiên đăng tải cho thấy nhà lãnh đạo Kim Jong Un đi thị sát tàu ngầm có tên lửa dẫn đường tại một cơ sở trong nhà, cho thấy tàu chưa được hạ thủy.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của tàu ngầm đối với chính sách quốc phòng của đất nước. Ông Kim phát biểu: "Chúng tôi coi khả năng tấn công siêu mạnh là lá chắn tốt nhất cho an ninh quốc gia trong việc phát triển lực lượng vũ trang".

Người đứng đầu Triều Tiên lưu ý, với sự hỗ trợ của Mỹ, việc Hàn Quốc đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân là hành động vi phạm an ninh Triều Tiên và là mối đe dọa cần phải đối phó.

Tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân có nhiều ưu điểm. Chúng có thể lặn dưới nước trong thời gian dài, về cơ bản là nhiều năm, nếu mang đủ lương thực cho thủy thủ. Trong khi đó, hầu hết các tàu ngầm chạy bằng động cơ thông thường phải nổi lên mặt nước để lấy không khí vận hành động cơ diesel, từ đó sạc pin để tàu ngầm tiếp tục hoạt động dưới nước.

Tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cũng di chuyển nhanh hơn loại sử dụng động cơ thông thường và trong nhiều trường hợp sẽ chạy êm hơn. Hiện tại, chỉ có Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh và Ấn Độ sở hữu công nghệ này.

Các bức ảnh được Triều Tiên công bố hôm 25/12 cho thấy tàu ngầm trên được đóng khá nhanh. Bình Nhưỡng lần đầu tiên tiết lộ sự tồn tại của tàu ngầm này là hồi tháng 3. Theo truyền thông Triều Tiên, tàu ngầm mới có trọng tải 8.700 tấn, tương đương hầu hết các tàu ngầm tấn công lớp Virginia của Mỹ.