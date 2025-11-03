Ông Kim Jong Un chụp ảnh lưu niệm với các binh sĩ tinh nhuệ của Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Thông tấn xã trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, trong chuyến thăm diễn ra vào ngày 1/11, ông Kim đã hoàn toàn hài lòng trước sự sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang và chụp ảnh cùng các quân nhân Triều Tiên. Ông Kim nhấn mạnh, chủ nghĩa anh hùng quần chúng và tinh thần chiến đấu vô song của các binh sĩ thuộc quân đoàn là tấm gương cho toàn thể quân đội Triều Tiên.

Video: KCNA

Người đứng đầu Bình Nhưỡng đã lắng nghe các chỉ huy báo cáo về kế hoạch tác chiến của đơn vị này trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Trong chuyến thăm, ông đã vạch ra đường lối chiến lược và những nhiệm vụ quan trọng để củng cố và phát triển lực lượng đặc nhiệm.

Theo NK News, quân đoàn 11, thường được gọi là quân đoàn Bão táp là lực lượng tác chiến đặc biệt tinh nhuệ của Triều Tiên. Truyền thông Hàn Quốc từng đưa tin, quân đoàn này ước tính có từ 40.000 - 80.000 lính.