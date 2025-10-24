Triều Tiên thử tên lửa siêu vượt âm. Ảnh: KCNA

Thông tấn xã trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 23/10 đưa tin, 2 tên lửa siêu vượt âm được phóng từ quận Ryokpho của Bình Nhưỡng về hướng đông bắc và nhắm trúng mục tiêu ở bình nguyên Kwesang thuộc quận Orang, tỉnh Bắc Hamgyong. Cuộc thử nghiệm diễn ra hôm 22/10 là một phần của chương trình phát triển năng lực phòng thủ, tăng cường tính bền vững và hiệu quả của khả năng răn đe chiến lược trước các kẻ thù tiềm tàng của Triều Tiên.

Trước đó, quân đội Hàn Quốc cho hay, Triều Tiên đã bắn nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía đông bắc, bay qua quãng đường khoảng 350km. Các nguồn tin quân sự cho rằng, Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo chiến thuật Hwasongpho-11-Da-4.5, loại từng được nước này thử nghiệm hồi tháng 9 năm ngoái.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un không có mặt tại cuộc thử nghiệm. Tuy nhiên, ông Pak Jong Chon, Bí thư Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên và các quan chức khác đã giám sát vụ phóng.

Hãng tin Yonhap nhận định, việc ông Kim vắng mặt tại cuộc thử nghiệm đã củng cố những đồn đoán rằng Bình Nhưỡng chưa hoàn thiện việc phát triển công nghệ cho tên lửa Hwasong-11Ma, vốn được trình làng trong cuộc duyệt binh hồi đầu tháng này.

Các lá chắn tên lửa hiện nay thường khó đánh chặn tên lửa siêu vượt âm vì khí tài này thường bay với tốc độ ít nhất là Mach 5 (6.174 km/h), gấp 5 lần tốc độ âm thanh và được thiết kế để có thể cơ động trên các đường di chuyển khó lường cũng như bay ở độ cao thấp.