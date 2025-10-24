Theo Yonhap, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) tối 23/10 đã thông tin về việc 20 binh sĩ Triều Tiên vượt qua ranh giới quân sự trong một thời gian ngắn vào cuối tuần qua.

"Khoảng 20 binh sĩ Triều Tiên đã vượt qua Đường Phân chia ranh giới quân sự (MDL) ở gần thành phố Paju vào ngày 19/10. Quân đội Hàn Quốc đã theo dõi sát sao hoạt động của nhóm lính này, sau đó nổ súng cảnh cáo để buộc họ quay trở lại phía Triều Tiên", đại diện JCS cho biết.

Báo cáo của JCS nhận định, nhóm binh sĩ Triều Tiên có thể đã vô tình vượt qua MDL trong lúc làm việc gần khu vực biên giới như rà phá mìn hoặc phát quang đất và một số người trong số họ có vũ trang.

Đường Phân chia ranh giới Quân sự (MDL) ở bán đảo Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

Theo JCS, có một vụ vượt ranh giới quân sự khác cũng xảy ra vào ngày 19/10 ở khu vực Cheorwon, tỉnh Gangwon. Cụ thể, một binh sĩ Triều Tiên đã bị quân đội Hàn Quốc bắt giữ sau đó, đánh dấu vụ vượt biên đầu tiên của quân nhân Triều Tiên kể từ khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung nhậm chức vào tháng 6.

"Chúng tôi không ghi nhận thêm động thái bất thường nào của quân đội Triều Tiên sau các vụ việc trên. Hai sự cố dường như không có mối liên hệ trực tiếp, do xảy ra ở những vị trí và thời điểm khác nhau. Quân đội Hàn Quốc đang theo dõi chặt chẽ các hoạt động của Triều Tiên và thực hiện các biện pháp cần thiết theo quy trình tác chiến", JCS thông tin.