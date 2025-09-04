Theo NDTV, trong đoạn video được nhà báo Nga Alexander Yunashev đăng trên Telegram hôm 3/9, ngay sau khi cuộc hội đàm giữa ông Putin và ông Kim kết thúc, đội ngũ của nhà lãnh đạo Triều Tiên đã lau chùi mọi bề mặt ông Kim từng chạm vào như phần tựa lưng ghế, tay vịn và cả mặt bàn. Cốc uống nước của ông Kim cũng được một nữ nhân viên đặt lên khay và mang đi.

"Sau cuộc đàm phán, đội ngũ tháp tùng nhà lãnh đạo Triều Tiên đã cẩn thận xóa sạch mọi dấu vết về sự hiện diện của ông Kim. Họ đã lấy đi chiếc cốc mà ông Kim đã uống, lau sạch lớp bọc ghế và những bộ phận nội thất mà nhà lãnh đạo Triều Tiên đã chạm vào", nhà báo Yunashev cho hay.

Video: NDTV

Cũng theo ông Yunashev, cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Triều Tiên đã kết thúc trong không khí tích cực, trong đó cả ông Kim và ông Putin đều rời đi trong "sự hài lòng" trước khi cùng nhau uống trà.

Hiện chưa rõ lý do khiến đội ngũ tháp tùng ông Kim phải dọn dẹp cẩn thận như vậy. Song, theo các nhà phân tích, hành động này có thể xuất phát từ mối lo ngại lộ dấu vết sinh học của nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Triều Tiên diễn ra, sau khi ông Putin và ông Kim tham dự buổi lễ duyệt binh ở Quảng trường Thiên An Môn tại Bắc Kinh nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít Nhật trong Thế chiến II.

Tại cuộc gặp, ông Putin đã ca ngợi những binh sĩ Triều Tiên được cử tới hỗ trợ quân đội Nga chống lại các lực lượng Ukraine tại vùng biên giới Kursk, cũng như nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác giữa hai nước.

Giới chức phương Tây ước tính, 1/3 trong tổng số 12.000 binh sĩ Triều Tiên được cử tới hỗ trợ Nga đã tử vong hoặc bị thương.



