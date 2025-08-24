Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) sáng nay (24/8) đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong Un và nhiều quan chức cấp cao hôm 23/8 đã tới thăm một số đơn vị quân đội và thị sát hoạt động diễn tập thử nghiệm tên lửa phòng không mới.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát cuộc thử nghiệm tên lửa. Ảnh: KCNA/Yonhap

“Các bài bắn thử nghiệm đã chứng minh tính năng tác chiến vượt trội của 2 loại tên lửa phòng không mới trong việc đối phó nhanh với những mục tiêu trên không như máy bay không người lái (UAV) tấn công hay tên lửa hành trình. Các bài thử nghiệm chứng tỏ tính năng công nghệ của 2 loại tên lửa phù hợp để tiêu diệt nhiều mục tiêu trên không”, KCNA cho biết.

Trong chuyến thị sát, ông Kim đã “đề ra một nhiệm vụ quan trọng để ngành khoa học quốc phòng của Triều Tiên thực hiện”. Tuy nhiên, KCNA không nêu nội dung cụ thể của nhiệm vụ này.

Ảnh: KCNA/Yonhap

Theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, động thái mới của nhà lãnh đạo Triều Tiên diễn ra cùng thời điểm các đơn vị quân đội của Mỹ và Hàn Quốc đang tổ chức cuộc tập trận chung thường niên “Lá chắn tự do Ulchi”.

Trong một tuyên bố đưa ra hồi đầu tuần, ông Kim đã lên án mạnh mẽ cuộc tập trận trên của Mỹ - Hàn Quốc và nhấn mạnh việc Bình Nhưỡng phải mở rộng nhanh chóng kho vũ khí hạt nhân.

“Quan hệ quân sự ngày càng chặt chẽ giữa Mỹ và Hàn Quốc cùng những màn phô trương sức mạnh là biểu hiện rõ ràng nhất cho ý định châm ngòi xung đột trong khu vực. Những đợt tập trận này vốn diễn ra từ lâu, nhưng đã trở nên ngày càng nghiêm trọng và bao gồm cả yếu tố hạt nhân. Tình hình hiện tại đòi hỏi chúng ta phải nhanh chóng thay đổi học thuyết quân sự, đồng thời mở rộng năng lực hạt nhân”, nhà lãnh đạo Triều Tiên phát biểu.