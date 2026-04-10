Thông tấn xã trung ương Triều Tiên (KCNA) và hãng RT đưa tin, các cuộc thử nghiệm diễn ra trong 3 ngày. Tướng Kim Jong-sik, người chịu trách nhiệm giám sát các cuộc thử nghiệm, mô tả hệ thống điện từ và bom sợi carbon là “tài sản đặc biệt” trong kho vũ khí của Triều Tiên. Tuy nhiên, ông không cung cấp nhiều chi tiết về các loại vũ khí mới.

Quân đội Hàn Quốc cho biết đã phát hiện một số vụ phóng tên lửa từ lãnh thổ Triều Tiên. Các vật thể được cho đã bay xa từ 240 - 700km.

Bom sợi carbon “gây mất điện” được thiết kế để phân tán các sợi dẫn điện chứa than chì trên lưới điện và nhà máy điện nhằm gây ra đoản mạch. Vũ khí xung điện từ (EMP) phi hạt nhân là một loại thiết bị khác có mục đích tương tự, nhằm vô hiệu hóa các mạch điện tử trong các tài sản quân sự như hệ thống radar và máy bay.

Theo KCNA, các cuộc thử nghiệm cũng liên quan đến một đầu đạn chùm mới dành cho tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Hwasong-11.

Các cuộc thử nghiệm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên. Trong một tuyên bố hồi đầu tuần này, Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Triều Tiên Jang Kum-chol đã gọi Hàn Quốc là “quốc gia thù địch nhất”.

Đầu tuần này, Seoul đã xin lỗi Bình Nhưỡng về các vụ xâm nhập của máy bay không người lái (UAV), nhưng phủ nhận bất kỳ sự liên quan chính thức nào và tuyên bố các vụ phóng UAV là ý kiến ​​​​cá nhân. Ba người, bao gồm một nhân viên của Cơ quan Tình báo quốc gia, một sĩ quan quân đội Hàn Quốc và một sinh viên cao học đang phải đối mặt với các cáo buộc.

Quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc gần như đóng băng kể từ năm 2019, sau khi các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Bình Nhưỡng và Washington đổ vỡ.