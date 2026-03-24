Theo hãng tin Yonhap, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 24/3 đã đưa tin về bài phát biểu của nhà lãnh đạo Kim Jong Un tại kỳ họp đầu tiên của Hội đồng Nhân dân Tối cao khóa XV. Trong kỳ họp này, ông Kim đã được bầu lại làm Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ, cơ quan ra quyết định cao nhất của Triều Tiên.

KCNA dẫn lời ông Kim phát biểu: "Hàn Quốc vẫn là quốc gia thù địch nhất đối với Triều Tiên. Seoul sẽ phải trả giá đắt cho bất kỳ hành động khiêu khích nào với Bình Nhưỡng".

Ông Kim cũng khẳng định vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của Triều Tiên sẽ không bao giờ thay đổi, nhấn mạnh việc tăng cường khả năng răn đe là "thiết yếu" đối với an ninh quốc gia, ổn định khu vực và phát triển kinh tế.

"Triều Tiên sẽ không từ bỏ năng lực hạt nhân để đổi lấy lợi ích kinh tế hay đảm bảo an ninh. Chúng ta đã chứng minh được việc duy trì lực lượng hạt nhân đồng thời theo đuổi chính sách phát triển là chiến lược đúng đắn", người đứng đầu Bình Nhưỡng nói.

Ngoài các chính sách an ninh, ông Kim cũng công bố các ưu tiên kinh tế của Triều Tiên trong 5 năm tới, tập trung vào hiện đại hóa công nghiệp, tăng sản lượng điện và than, đẩy mạnh sản xuất lương thực và mở rộng xây dựng nhà ở trên toàn quốc.

Liên quan đến chính sách đối ngoại của Triều Tiên, bà Kim Yo-Jong, em gái của ông Kim ngày 23/3 đã lên tiếng về việc Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi muốn tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nhật - Triều.

"Ý tưởng này sẽ không thành hiện thực, chúng tôi không có gì để thảo luận trực tiếp với một bên vẫn còn giữ tư duy lỗi thời và những ý tưởng bất khả thi", bà Kim cho hay.