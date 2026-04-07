Hãng thông tấn Yonhap ngày 7/4 đưa tin, bà Kim Yo-jung, người em gái quyền lực của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, mới đây đã lên tiếng khen ngợi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung là người "thẳng thắn và có tầm nhìn".

"Tổng thống Hàn Quốc đã đích thân bày tỏ sự tiếc nuối và đề cập biện pháp ngăn chặn tình trạng tương tự tái diễn. Đây là một hành động rất khôn ngoan của người đứng đầu Seoul. Chúng tôi đánh giá đây là biểu hiện của một con người thẳng thắn và có tầm nhìn rộng", bà Kim cho biết.

Tuy vậy, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng cảnh báo Hàn Quốc phải "ngừng mọi hành động khiêu khích" chống lại nước này nếu không muốn phải trả giá đắt.

Bà Kim Yo-jung - em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: Yonhap

Trước đó trong ngày 6/4, Tổng thống Lee đã thừa nhận các quan chức chính phủ Hàn Quốc có liên quan đến vụ UAV xâm nhập lãnh thổ Triều Tiên. "Chúng tôi đã xác nhận việc một quan chức thuộc Cơ quan Tình báo quốc gia và một binh sĩ đang tại ngũ có liên quan đến vụ việc. Tôi xin bày tỏ sự lấy làm tiếc với Bình Nhưỡng về những căng thẳng không cần thiết do hành động vô trách nhiệm của một số cá nhân", ông Lee nói.

Vào cuối tháng 1, ông Lee đã yêu cầu điều tra toàn diện nghi án UAV lạ bay sang lãnh thổ Triều Tiên, khẳng định đây là hành động "không thể chấp nhận". Ông Lee nhấn mạnh, nếu kết quả điều tra xác định công dân Hàn Quốc có liên quan, người này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì động thái bị coi là kích động Triều Tiên.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Seoul ban đầu đã phủ nhận sự liên quan của quân đội nước này với vụ UAV xâm phạm không phận Triều Tiên. Tuy vậy, lực lượng đặc nhiệm quân sự - cảnh sát chung của Hàn Quốc ngày 10/2 thông báo họ đang điều tra 3 ba binh lính tại ngũ và một nhân viên cơ quan tình báo nhằm làm rõ vụ việc.