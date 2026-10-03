Phía Mỹ khẳng định việc Tổng thống Trump muốn đàm phán với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un không phải là "sự nhượng bộ", và Washington sẵn sàng làm vậy nếu đem lại lợi ích.

Hãng thông tấn Yonhap ngày 3/10 đưa tin, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott mới đây đã trả lời các câu hỏi liên quan đến việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy một cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

"Quyết tâm đó xuất phát từ một tổng thống không coi việc đối thoại với ai đó là 'sự nhượng bộ'. Nếu việc tiếp xúc với một cá nhân đem là vì lợi ích quốc gia, thì tổng thống sẵn sàng làm vậy", ông Pigott cho biết.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Trong tuyên bố của mình, quan chức ngoại giao Mỹ cũng nhấn mạnh rằng Washington vẫn cam kết theo đuổi mục tiêu phi hạt nhân hóa tại bán đảo Triều Tiên. "Chính sách của chúng tôi liên quan đến việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên vẫn không thay đổi", ông Pigott nói.

Khi được hỏi liệu Washington và Bình Nhưỡng có tiến hành các cuộc tiếp xúc phía sau hậu trường hay không, ông Pigott trả lời: "Hiện chúng tôi chưa có gì để thông báo vào thời điểm này. Theo nguyên tắc chung thì Bộ Ngoại giao sẽ không tiết lộ về các cuộc trao đổi ngoại giao nhạy cảm với một số quốc gia".

Kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ 2, Tổng thống Trump đã nhiều lần nhắc lại mối quan hệ cá nhân với nhà lãnh đạo Triều Tiên trong nỗ lực nối lại đàm phán trực tiếp giữa hai nước. Hồi tháng 8, ông Trump nói bản thân muốn gặp ông Kim vào cuối năm, nhưng phía Bình Nhưỡng vẫn chưa đưa ra phản hồi.

Cũng liên quan đến vấn đề Triều Tiên, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) sáng 3/10 đã thông báo về việc Bình Nhưỡng phóng một vật thể bay chưa xác định ra biển. Vụ phóng mới nhất xảy ra chỉ 13 ngày sau khi Triều Tiên phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Wonsan ra vùng biển phía Đông hôm 20/9.