G7 sẽ giải phóng 100 triệu thùng dầu và dầu diesel. Ảnh: EPA

Theo BBC, nhóm các nền kinh tế phát triển, trong đó có Mỹ cho biết động thái này sẽ bao gồm việc "giải phóng một lượng lớn" dầu diesel trong những ngày tới.

Tổng thống Donald Trump đe dọa cấm xuất khẩu dầu diesel của Mỹ, một biện pháp có thể giúp giảm áp lực giá đối với người tiêu dùng Mỹ trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 nhưng có thể đẩy giá nhiên liệu tại các khu vực khác tăng cao.

Trong tuyên bố chung, G7 cho biết các nước thành viên đã nhất trí "không áp đặt các hạn chế xuất khẩu đối với năng lượng và các sản phẩm năng lượng" giữa các nước trong nhóm. "Chúng tôi sẽ thực hiện các cam kết bằng việc phối hợp giải phóng 100 triệu thùng dầu, bắt đầu ngay lập tức trong vòng 4 tháng. Trong đó, các thành viên G7 và các đối tác sẽ giải phóng một lượng lớn diesel ngay trong 20 ngày đầu tiên".

G7 gồm Mỹ, Anh, Canada, Nhật Bản, Đức, Italia và Pháp. Liên minh châu Âu (EU) cũng cử đại diện tham dự các cuộc họp của nhóm.

Trước đó, ông Trump cảnh báo sẽ cấm xuất khẩu diesel từ Mỹ nếu các nước châu Âu không đồng ý đưa thêm lượng dầu dự trữ của họ ra thị trường.

Hôm 2/10, ông Trump viết trên mạng xã hội: "Châu Âu vừa đồng ý giải phóng một lượng lớn dầu diesel đang được dự trữ. Quá trình này sẽ bắt đầu ngay lập tức". Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng nông dân, tài xế xe tải và các doanh nghiệp Mỹ "không nên là những người phải gánh chịu" sức ép khi giá nhiên liệu tăng cao.

Dầu diesel được sử dụng rộng rãi trong ngành vận tải đường bộ và nông nghiệp, do đó giá nhiên liệu tăng sẽ làm giá của nhiều mặt hàng thiết yếu, trong đó có thực phẩm tăng theo.

Sau cuộc họp của các nhà lãnh đạo G7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết nhóm đã nhất trí giải phóng lượng dự trữ "lên tới 100 triệu thùng" trong vòng 4 tháng dưới sự điều phối của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA). Nhà lãnh đạo Pháp cho biết thêm hành động phối hợp của G7 sẽ "giúp giảm giá các sản phẩm dầu mỏ, đặc biệt là diesel".

Theo Ngoại trưởng Anh Ed Miliband, các biện pháp trên sẽ "ổn định nguồn cung năng lượng, tăng khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng và bảo vệ các hộ gia đình, doanh nghiệp trước những cú sốc về giá".