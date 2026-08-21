Thay mặt Chính phủ, trình bày tờ trình, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết điều 1 của dự thảo nghị quyết đưa quy định giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026 và năm 2027 đối với thu nhập từ kinh doanh của cá nhân cư trú có mức doanh thu hằng năm của 2 năm nói trên không quá 10 tỷ đồng.

Điều 1 cũng quy định giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026 và năm 2027 đối với doanh nghiệp, tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có mức doanh thu hằng năm của 2 năm nói trên không quá 10 tỷ đồng.

Với đề xuất này, theo số thu năm 2025 thì dự kiến tổng giảm thu ngân sách năm 2026 khoảng 3.191 tỷ đồng và năm 2027 khoảng 3.510 tỷ đồng. Việc giảm thuế theo đề xuất nêu trên trước mắt có thể làm giảm thu ngân sách nhà nước, nhưng về lâu dài, khi doanh nghiệp và cá nhân phát triển sẽ đóng góp trở lại cho ngân sách thông qua việc nộp thuế đối với tiêu dùng và thu nhập của các doanh nghiệp, cá nhân này.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày tờ trình dự thảo nghị quyết. Ảnh: Phạm Hải

Chính phủ cho biết dự thảo nghị quyết không làm phát sinh thủ tục hành chính, không có nội dung liên quan đến ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Việc trình Quốc hội thông qua nghị quyết tại kỳ họp này sẽ được áp dụng ngay trong quý 3, góp phần cải thiện dòng tiền, giảm áp lực tài chính và tác động tích cực ngay đến tâm lý người dân, doanh nghiệp so với việc trình Quốc hội xem xét, thông qua vào tháng 10.

Theo Chính phủ, khi được giảm thuế, hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp sẽ chủ động quyết định mua sắm, tái đầu tư, tránh bỏ lỡ cơ hội, phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững.

Thay mặt Ủy ban Kinh tế và Tài chính, trình bày báo cáo thẩm tra, bà Nguyễn Thị Phú Hà - Phó chủ nhiệm Ủy ban - cho biết Ủy ban cơ bản nhất trí về sự cần thiết ban hành nghị quyết nhằm kịp thời hỗ trợ, góp phần tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng kinh doanh quy mô nhỏ.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Nguyễn Thị Phú Hà. Ảnh: Phạm Hải

Ủy ban đề nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm chỉ đạo nghiên cứu, đánh giá kỹ các khó khăn, vướng mắc nêu tại tờ trình và các phản ánh của cử tri, doanh nghiệp, hiệp hội để kịp thời có các giải pháp, chính sách có tác động mang tính thực tiễn và thực chất giải quyết được các khó khăn.

Về điều kiện để được hưởng ưu đãi giảm thuế, đa số ý kiến nhất trí với đề xuất của Chính phủ về điều kiện hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp được “giảm 30% số thuế TNCN và số thuế TNDN theo mức doanh thu hằng năm không quá 10 tỷ đồng trong 2 năm 2026, 2027”. Cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ chỉ đạo có giải pháp để bảo đảm kiểm soát hiệu quả, ngăn ngừa các hành vi chia, tách, chuyển doanh thu.

Nhiều ý kiến đề nghị làm rõ cơ sở áp dụng thống nhất ngưỡng 10 tỷ đồng và giảm 30% số thuế TNCN và số thuế TNDN cho tất cả lĩnh vực; cách xác định doanh thu và áp dụng chính sách đối với doanh nghiệp có kỳ tính thuế khác năm dương lịch, doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc có thời gian hoạt động chưa đủ 12 tháng;...

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng chính sách quy định tại dự thảo nghị quyết chưa thực sự hợp lý và chưa thật sự bảo đảm nguyên tắc công bằng theo quy mô và có thể không tạo động cơ thúc đẩy phát triển kinh tế.

Cụ thể là: hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp có doanh thu đến 10 tỷ đồng được hưởng chính sách giảm thuế, trong khi đó hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp có doanh thu chỉ cao hơn 10 tỷ đồng rất nhỏ lại không được hưởng ưu đãi. Vì vậy, có ý kiến đề nghị Chính phủ nghiên cứu cơ chế chuyển tiếp hợp lý thay cho việc hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp mất toàn bộ ưu đãi khi vượt ngưỡng doanh thu 10 tỷ đồng.