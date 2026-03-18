Chỉ thị của Thủ tướng nêu rõ các địa phương khẩn trương tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng đề nghị Ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt công tác nhân sự để tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 theo đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản pháp luật liên quan. Việc này để bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương nhiệm kỳ 2026-2031 đi vào hoạt động chậm nhất ngày 1/4.

Trường hợp đặc biệt chưa tổ chức được kỳ họp thứ nhất trước ngày 31/3 do chưa bố trí được nhân sự giữ chức chủ tịch HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031, đề nghị báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn các chức vụ chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, các ban của HĐND các cấp; chủ tịch, phó chủ tịch UBND và ủy viên UBND các cấp; chỉ đạo Thường trực HĐND cấp tỉnh trình Thủ tướng phê chuẩn chức vụ chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp tỉnh chậm nhất ngày 31/3. Thường trực HĐND cấp xã trình chủ tịch UBND cấp tỉnh phê chuẩn chức vụ chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp xã chậm nhất ngày 31/3.

Thường trực HĐND cấp tỉnh báo cáo về kết quả kỳ họp thứ nhất của HĐND cấp tỉnh gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ chậm nhất ngày 3/4.

Thủ tướng kiểm tra việc vận hành chính quyền 2 cấp tại phường Ninh Kiều (Cần Thơ) năm 2025. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ động phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc Thường trực HĐND cấp tỉnh hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp tỉnh theo quy định; phối hợp với Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn chức vụ chủ tịch, phó chủ tịch HĐND cấp tỉnh, chậm nhất 17h ngày 31/3.

Bộ Nội vụ tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng về kết quả kỳ họp thứ nhất của HĐND cấp tỉnh, chậm nhất ngày 5/4.

Đánh giá tổng thể đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ tiếp tục triển khai nghiêm túc các Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Các bộ chủ động phối hợp với chính quyền địa phương để giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ, nhất là ở cấp xã.

Thủ tướng giao nhiệm vụ cho các bộ: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương tiếp tục hướng dẫn chính quyền địa phương, nhất là cấp xã về quy trình, thủ tục giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý, bảo đảm thực hiện thuận lợi, thông suốt, hiệu quả.

Bộ Nội vụ tiếp tục phát huy vai trò cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo của Chính phủ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; tổng hợp tình hình, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh; chuẩn bị các nội dung sơ kết 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp (6/2026).

Bộ Nội vụ cũng được giao nghiên cứu tiếp tục bổ sung, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý công chức, viên chức; phối hợp với các bộ, ngành hướng dẫn địa phương tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.

Thủ tướng giao UBND cấp tỉnh rà soát, đánh giá tính khả thi và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền để đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ, báo cáo Chính phủ (qua Bộ Nội vụ).

Các địa phương tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính và đơn vị sự nghiệp cấp xã, hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn.

Thủ tướng lưu ý cần rà soát, đánh giá tổng thể đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, xây dựng phương án bổ sung biên chế khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp (tháng 4). Địa phương tập trung bồi dưỡng kiến thức quản lý cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý sau kiện toàn các chức danh của HĐND và UBND nhiệm kỳ 2026-2031.

UBND cấp tỉnh cũng cần rà soát, bố trí, xử lý trụ sở, tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; cải tạo, mua sắm tài sản công theo quy định và hướng dẫn của Trung ương, bảo đảm đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị cho cấp xã hoạt động.

Các địa phương tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số và trang thiết bị đầu cuối, bảo đảm kết nối thông suốt giữa các cấp chính quyền từ Trung ương đến cấp xã; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, chuẩn hóa quy trình công việc, bảo đảm giải quyết nhanh gọn, công khai, minh bạch.