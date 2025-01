Xuất hiện căn hộ siêu sang hơn 200 triệu đồng/m2

Đánh giá về thị trường bất động sản năm 2024, Bộ Xây dựng cho biết, giá bất động sản trên thị trường tiếp tục có xu hướng tăng nhưng mức độ tăng giá của mỗi loại hình tại mỗi thời điểm, mỗi vị trí, mỗi khu vực ở mỗi địa phương là khác nhau. Trong đó, Hà Nội dẫn đầu về tốc độ tăng giá.

Mức độ tăng giá ghi nhận phân khúc bình dân trước đây dưới 30 triệu đồng/m2 nay tăng lên ngưỡng dưới 45 triệu đồng/m2.

Phân khúc trung cấp trước đây giá bán từ 30-45 triệu đồng/m2 nay tăng lên ngưỡng khoảng từ 45-70 triệu đồng/m2.

Phân khúc cao cấp trước đây từ 50-70 triệu đồng/m2 nay tăng lên ngưỡng từ 70-100 triệu đồng/m2.

Ở phân khúc siêu sang, đã xuất hiện một vài dự án có giá bán từ 200 triệu đồng/m2.

Theo Bộ Xây dựng, trong năm 2024, giá bán căn hộ chung cư tại một số đô thị lớn đã tăng cao hơn nhiều so với năm 2023.

Tại Hà Nội, giá bán căn hộ chung cư tăng từ 40-50% so với giá bán năm 2023, cục bộ có dự án tăng cao hơn.

Chung cư Hà Nội dẫn đầu về tốc độ tăng giá. Ảnh: Nam Khánh

Một số dự án chung cư tại Hà Nội có giá bán tăng mạnh so với trước đây, như dự án Ecolife Tây Hồ khoảng 72 triệu đồng/m2, Sunshine Garden khoảng 54 triệu đồng/m2, Chelsea Park - Cầu Giấy khoảng 62 triệu đồng/m2, Tràng An Complex khoảng 70 triệu đồng/m2, Legend Tower 72 triệu đồng/m2.

Tại TPHCM, giá căn hộ chung cư năm 2024 tăng khoảng 20-30% so với năm 2023. Một số dự án, khu vực có mức tăng cao hơn như dự án The Horizon Phú Mỹ Hưng giá bán khoảng 125 triệu đồng/m2, The Ascent khoảng 64 triệu đồng/m2, Lữ Gia Plaza khoảng 46 triệu đồng/m2, Osimi Tower khoảng 41 triệu đồng/m2, Stown Tham Lương giá dao động từ 29-44 triệu đồng/m2.

Tương tự, giá bán căn hộ chung cư năm 2024 tại TP Đà Nẵng tăng khoảng 20% so với năm 2023. Trong đó, chung cư Sam Towers giá từ 80-100 triệu đồng/m2, Peninsula từ 53,5 triệu đồng/m2, The Filmore từ 100 triệu đồng/m2.

Cá biệt, theo đánh giá của Hội môi giới bất động sản Việt Nam thuộc Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, tại một số dự án chung cư, khu vực và giao dịch thứ cấp đã tăng khoảng 60-70% so với năm 2023.

Xuất hiện hội nhóm đẩy đất đấu giá Hà Nội

Bộ Xây dựng đánh giá, không chỉ căn hộ chung cư, giá nhà ở riêng lẻ, đất nền cũng có xu hướng tăng mạnh trong năm 2024.

Tại Hà Nội, giá rao bán nhà ở riêng lẻ trong dự án tăng khoảng 30-40% so với năm 2023, cá biệt một số khu vực, dự án có mức tăng cao hơn có thể lên đến 60-70%.

Ghi nhận trên thị trường, mức giá phổ biến rao bán dao động từ 100-200 triệu đồng/m2. Một số dự án có mức giá rao bán lên đến trên 300 triệu đồng/m2 như dự án Vinhomes Cổ Loa 230-300 triệu đồng/m2, The Diamond Point Long Biên 230-300 triệu đồng/m2.

Trong khi đó, tại TPHCM, giá rao bán nhà ở riêng lẻ trong dự án cơ bản ổn định, một số khu vực, dự án có giá rao bán tăng khoảng 5-10% so với năm 2023, mức giá rao bán phổ biến dao động từ 90-250 triệu đồng/m2.

Một số dự án có mức giá rao bán rất cao như Vinhomes Grandpark (TP Thủ Đức) khoảng 300-350 triệu đồng/m2, biệt thự Mỹ Phú 2 khoảng 200-250 triệu đồng/m2, Saigon Mystery Villas từ 200-280 triệu đồng/m2...

Ở phân khúc đất nền, năm 2024 ghi nhận giá đất nền tại Hà Nội, TPHCM và một số tỉnh lân cận như Hưng Yên, Bắc Ninh, Bình Dương... có xu hướng tăng so với năm 2023.

Cụ thể, tại Hà Nội, mức tăng giá đất nền bình quân khoảng 30-40%, riêng tại một số khu vực, dự án có mức tăng lên đến 50-60%. Một số địa phương, khu vực lân cận có mức tăng khá cao vào khoảng 30-40%.

Đất nền TPHCM có mức tăng giá bình quân khoảng 10-20%, một số dự án, khu vực có mức tăng lên đến 30%.

Đáng chú ý, Bộ Xây dựng cho hay tại một số địa phương, khu vực - đặc biệt là Hà Nội, có kết quả trúng đấu giá cao gấp nhiều lần giá khởi điểm; có hiện tượng nhà đầu tư thành lập hội, nhóm tham gia đấu giá, trả giá đất cao gấp nhiều lần so với giá khởi điểm, bỏ cọc gây tác động tiêu cực đến công tác đấu giá quyền sử dụng đất và thị trường bất động sản.