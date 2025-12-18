Không dễ

Việc U22 Việt Nam và U22 Thái Lan gặp nhau ở trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 là phản ánh đúng cục diện giải đấu bởi hai đội đều cho thấy bản lĩnh và sự ổn định cao hơn so với phần còn lại.

Với U22 Việt Nam, đây chắc chắn không phải trận đấu dễ dàng. Đối thủ là đội chủ nhà, và những lợi thế ngoài chuyên môn luôn là yếu tố không thể xem nhẹ.

U22 Việt Nam không dễ chiến thắng ở trận chung kết SEA Games 33

Bản thân HLV Kim Sang Sik cũng đã thẳng thắn đề cập đến vấn đề này trước trận, khi nhấn mạnh mong muốn trọng tài điều hành công bằng. Phát biểu ấy cho thấy sự tỉnh táo của thuyền trưởng người Hàn Quốc trong bối cảnh một trận chung kết vốn luôn tiềm ẩn nhiều tác động từ bên ngoài sân cỏ.

Không chỉ đối mặt với sức ép từ khán đài, U22 Việt Nam còn mang theo những nỗi lo về chuyên môn. Khả năng dứt điểm của các chân sút chưa thật sự hiệu quả, sự sáng tạo nơi tuyến giữa còn hạn chế, trong khi hệ thống phòng ngự đôi lúc vẫn bộc lộ những khoảng trống nhất định.

Những vấn đề ấy không phải mới xuất hiện, mà đã lặp lại ở nhiều thời điểm trong giải. Đặt trong bối cảnh một trận chung kết, nơi sai lầm nhỏ nhất cũng có thể phải trả giá đắt, đây rõ ràng là thách thức không nhỏ với thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Vũ khí chiến thắng của ông Kim Sang Sik

Dù còn những chệch choạc trong cách vận hành chiến thuật và khả năng tận dụng cơ hội, U22 Việt Nam vẫn có cơ sở để tin vào một kết cục tích cực. Nền tảng lớn nhất cho hy vọng chiến thắng, suy cho cùng, vẫn nằm ở con người.

Sự khác biệt ấy đã nhiều lần được thể hiện trong những thời khắc khó khăn. Trận bán kết là ví dụ điển hình, khi U22 Việt Nam không chơi áp đảo, thậm chí có thời điểm bị đẩy vào thế bất lợi, nhưng vẫn biết cách đứng vững và vượt qua thử thách. Đó không phải chiến thắng đến từ sự bùng nổ, mà là kết quả của sự lì lợm và khả năng kiểm soát tâm lý, bản lĩnh – điều không phải đội bóng trẻ nào cũng có.

Nhưng HLV Kim Sang Sik vẫn có những điều để tự tin giúp đội nhà giành HCV SEA Games 33

Trong đội hình U22 Việt Nam, nhiều cầu thủ đã trải qua quãng thời gian dài khoác áo tuyển Việt Nam, được thi đấu thường xuyên tại V-League và quen với áp lực thành tích. Những cái tên như Đình Bắc, Văn Khang hay một vài trụ cột khác không chỉ mang lại chất lượng chuyên môn, mà còn đóng vai trò điểm tựa tinh thần cho toàn đội. Các cầu thủ này là hiện thân cho thứ “vũ khí mềm” nhưng vô cùng quan trọng mà HLV Kim Sang Sik đang sở hữu.

Có thể thấy, trong một trận chung kết, đôi khi yếu tố chuyên môn thuần túy không phải là tất cả. Đội bóng nào có bản lĩnh vững vàng hơn, biết cách kiểm soát cảm xúc và tận dụng tối đa kinh nghiệm, bên đó sẽ nắm giữ chìa khóa chiến thắng.

Thách thức cuối cùng dành cho ông Kim Sang Sik chính là việc phát huy tối đa thứ vũ khí tinh thần quý giá này từ các học trò. Liệu U22 Việt Nam có đủ bản lĩnh để biến niềm tin thành tấm HCV SEA Games 33 hay không, câu trả lời sẽ có sau cuộc đối đầu ở sân Rajamangala tối nay, 18/12.

