Lịch thi đấu bóng đá Nữ SEA Games 33 - Cập nhật lịch thi đấu trận chung kết và tranh HCĐ bóng đá Nữ SEA Games 2025, đầy đủ và chính xác.
Lịch thi đấu bóng đá SEA Games 33 hôm nay
|Ngày - Giờ
|Cặp đấu
|Trực tiếp
|Tranh hạng Ba - HCĐ
|18/12 – 15:30
|U22 Philippines vs U22 Malaysia
|VTV5, FPT Play
|Chung kết tranh - HCV
|18/12 – 19:30
|U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan
|VTV2, VTV Cần Thơ, FPT Play
ĐT futsal nữ Việt Nam bước vào SEA Games 33 với mục tiêu tạo đột phá lịch sử, quyết tâm cạnh tranh tấm HCV trước các đối thủ mạnh trong khu vực.
ĐT futsal nam Việt Nam bước vào SEA Games 33 với lịch thi đấu dày đặc và mục tiêu khẳng định vị thế trước loạt đối thủ mạnh trong khu vực.