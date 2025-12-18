Lịch thi đấu bóng đá SEA Games 33 hôm nay 

Ngày - Giờ Cặp đấu Trực tiếp
Tranh hạng Ba - HCĐ
18/12 – 15:30 U22 Philippines vs U22 Malaysia VTV5, FPT Play
Chung kết tranh - HCV
18/12 – 19:30 U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan VTV2, VTV Cần Thơ, FPT Play

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn