Bê bối trọng tài

SEA Games 33 đáng lẽ phải là ngày hội thể thao của khu vực, nơi chiến thắng được quyết định bởi năng lực, bản lĩnh và nỗ lực của VĐV. Thế nhưng, khi đại hội đi vào giai đoạn cuối, nhân vật ngoài chuyên môn lại nổi lên đầy ám ảnh: trọng tài.

Từ bóng đá nữ, futsal cho tới các môn võ, những quyết định gây tranh cãi đã khiến SEA Games 33 bị phủ bóng bởi nghi ngờ, và khiến người hâm mộ Việt Nam không thể không lo lắng trước trận chung kết bóng đá nam U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan.

Bích Thùy và tuyển nữ Việt Nam bị cướp bàn thắng. Ảnh: S.N

Đỉnh điểm của làn sóng phẫn nộ đến từ trận chung kết bóng đá nữ, nơi tuyển Việt Nam bị từ chối một bàn thắng hợp lệ. Pha lập công của các cô gái áo đỏ bị trợ lý trọng tài căng cờ việt vị trong sự ngỡ ngàng của cầu thủ, ban huấn luyện lẫn khán giả.

Những hình ảnh quay chậm cho thấy cầu thủ Việt Nam đứng trên hậu vệ Philippines rất xa. Không VAR, không cơ chế xem lại, quyết định ấy lập tức khép lại.

Từ một khoảnh khắc sai lầm, cục diện trận chung kết bị bẻ gãy, đẩy tuyển nữ Việt Nam rời sân với nỗi ấm ức khó nguôi.

Điều khiến dư luận càng bức xúc là cách ban tổ chức SEA Games 33 xử lý vấn đề trọng tài. Thông tin về tổ trọng tài được giữ kín đến phút chót, với lý do đảm bảo công bằng.

Trên giấy tờ, trọng tài đến từ nhiều quốc gia khác nhau được xem là giải pháp trung lập. Nhưng thực tế, chính sự đa quốc tịch ấy lại tạo ra vấn đề (chưa kể, trọng tài chính chung kết bóng đá nữ là đồng hương HLV trưởng Philippines).

Các trọng tài ít có thời gian làm việc chung, thiếu sự ăn ý trong phối hợp, dễ dẫn đến những quyết định lệch nhịp, thậm chí mâu thuẫn ngay trên sân.

Nghi ngờ càng có cơ sở khi một trọng tài chủ yếu làm trợ lý ở các giải trẻ lại được giao cầm cờ ở trận chung kết bóng đá nữ giữa hai đội đẳng cấp châu Á, từng dự World Cup gần nhất.

Đó không chỉ là câu chuyện năng lực cá nhân, mà còn là sự tương xứng giữa đẳng cấp trận đấu và kinh nghiệm điều hành.

Trọng tài sai lầm có hệ thống tại SEA Games 33. Ảnh: S.N

Khi đặt một trọng tài chưa từng chịu áp lực của những trận cầu đỉnh cao vào bối cảnh như vậy, BTC vô tình tự đẩy mình vào tâm bão chỉ trích về tính công bằng và chuyên nghiệp.

Nỗi lo cho U22 Việt Nam

Trong ngày thầy trò HLV Mai Đức Chung bị “cướp” bàn thắng, futsal Việt Nam cũng phải đối mặt với một quyết định khó hiểu khác.

Đội tuyển futsal Việt Nam không được hưởng một quả phạt đền rõ ràng trong trận đấu then chốt. Bằng bản lĩnh và tinh thần thép, các học trò HLV Diego Giustozzi vẫn thắng Indonesia 1-0.

Nhưng không thể vì một cái kết đẹp mà bỏ qua thực tế rằng trọng tài tiếp tục trở thành yếu tố gây tranh cãi, ảnh hưởng trực tiếp tới cục diện trận đấu.

Ở bán kết bóng đá nam, câu chuyện còn đi xa hơn. U22 Malaysia bị đuổi người từ rất sớm sau một quyết định bị đánh giá là nặng tay.

Việc thi đấu thiếu người trong phần lớn thời gian đã khiến U22 Malaysia dù nỗ lực cũng không thể ghi bàn, mở đường cho U22 Thái Lan tiến vào chung kết trong điều kiện thuận lợi hơn.

Dù không thể khẳng định có chủ ý, nhưng chuỗi quyết định như vậy đủ khiến người xem đặt dấu hỏi: phải chăng cán cân đang bị nghiêng theo một hướng nào đó?

U22 Việt Nam sẽ phải thi đấu với đối thủ có 13 người – gồm trọng tài và CĐV. Ảnh: S.N

Nếu mở rộng ra toàn bộ SEA Games 33, bức tranh còn u ám hơn. Các môn võ liên tục xuất hiện bê bối trọng tài, từ khiếu nại, phản đối cho tới những hình ảnh xô xát phản cảm.

Khi trọng tài không còn là người giữ trật tự và công bằng, mà trở thành tâm điểm tranh cãi, đại hội thể thao mất đi giá trị cốt lõi của nó.

Tất cả những điều đó khiến trận chung kết bóng đá nam giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan vượt ra ngoài phạm vi chuyên môn. Trọng tài, một lần nữa, bị đẩy lên thành nhân vật chính.

Với U22 Việt Nam, thử thách không chỉ đến từ đối thủ truyền kiếp, mà còn là khả năng phải đối mặt với những quyết định ngoài tầm kiểm soát. “Tôi mong các trọng tài làm việc tốt”, HLV Kim Sang Sik lên tiếng.

SEA Games 33 đang bước vào chặng cuối, nhưng hình ảnh về giải đấu không phải là những kỷ lục hay khoảnh khắc vinh quang, mà là câu hỏi lớn về năng lực tổ chức và sự công bằng.

