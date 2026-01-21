Không chỉ thua U23 Hàn Quốc 0-3 ở bán kết giải U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam còn phải nhận tin dữ với chấn thương nghiêm trọng của trung vệ Hiểu Minh. Theo kết quả kiểm tra ban đầu tại bệnh viện, cầu thủ mang áo số 4 bị đứt dây chằng chéo đầu gối phải. Anh nhiều khả năng được tiến hành phẫu thuật sau khi về nước, nghỉ thi đấu 6-9 tháng.

Như vậy, Hiểu Minh không chỉ vắng mặt ở trận U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc, mà còn nghỉ hết mùa giải 2025/26, đồng thời không thể thi đấu cho các đội tuyển trong nhiều tháng sắp tới.

Hiểu Minh ôm mặt khóc trên sân vì chấn thương nặng. Ảnh: AFC

Đây là điều đáng tiếc khi Hiểu Minh nổi lên là trung vệ hàng đầu của U23 Việt Nam, có thể hình tốt và đặc biệt là khả năng chỉ huy phòng thủ. Ở U23 Việt Nam hiện tại, HLV Kim Sang Sik còn 2 trung vệ khác là Văn Hà và Đức Anh, nhưng hai đều chưa để lại sự yên tâm vì ít được thi đấu.

Cực chẳng đã, HLV Kim Sang Sik mất thêm Lý Đức vì nhận thẻ đỏ trong trận thua U23 Trung Quốc. Trung vệ mang áo số 3 có hành vi đánh nguội cầu thủ đối phương và ngay lập tức bị trọng tài người Australia Alexander King đuổi khỏi sân.

Lý Đức vắng mặt trận cuối vì thẻ đỏ. Ảnh: AFC

Với tấm thẻ đỏ này, Lý Đức không được thi đấu ở trận cuối cùng của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2026, gặp U23 Hàn Quốc. Ngoài ra, cầu thủ này cũng bị treo giò 2 trận nếu được triệu tập lên tuyển Việt Nam.

U23 Việt Nam sẽ không có 2 trung vệ giàu kinh nghiệm nhất, đối mặt với trận đấu vô cùng khó khăn bởi U23 Hàn Quốc được đánh giá cao hơn rất nhiều và chắc chắn tạo ra sức ép lớn lên khung thành thủ môn Trung Kiên.

Trận tranh hạng b U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc diễn ra vào lúc 22h ngày 23/1.

