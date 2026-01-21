Trong ngày thi đấu khó khăn, gặp trở ngại ngoài mong muốn – Hiểu Minh chấn thương sớm, và sau đó thêm Lý Đức lãnh thẻ đỏ ở phút 74, U23 Việt Nam để thua 0-3 U23 Trung Quốc, tan mộng chinh phục ngôi vương châu lục.

Chứng kiến U23 Hàn Quốc thua 0-1 U23 Nhật Bản và sau đó Việt Nam cũng dừng bước, truyền thông xứ Kim chi phản ánh trong sự tiếc nuối: mong muốn của HLV Kim Sang Sik hoàn thành được một nửa - đúng là ông cùng học trò gặp đội bóng quê hương, nhưng là trận tranh hạng 3, không phải chung kết.

U23 Việt Nam lỡ hẹn trận chung kết U23 châu Á. Ảnh: AFC

Tờ SPOTV News viết: “Phép màu của HLV Kim Sang Sik với U23 Việt Nam đã bị U23 Trung Quốc chặn đứng, chấm dứt giấc mơ tiến vào chung kết U23 châu Á.

U23 Việt Nam gây bất ngờ từ đầu giải, thể hiện sức mạnh vượt trội ở vòng bảng và tứ kết, quyết tâm có lấy vé vào tranh ngôi vương – điều họ từng làm được dưới thời ông Park vào 2018. Nhưng hành trình của thầy trò ông Kim đã bị chặn đứng trong trận đấu đỉnh cao của giải. Việc không thể xuyên phá hàng phòng ngự Trung Quốc – đội vẫn giữ sạch lưới từ đầu giải, là điều thực sự đáng tiếc cho U23 Việt Nam.

Các học trò của ông Kim chịu thất bại đáng thất vọng, bởi những sai lầm ở hàng phòng ngự và chiếc thẻ đỏ ở thời điểm quan trọng.

Dù lỡ hẹn trận chung kết nhưng hành trình của U23 Việt Nam tại U23 châu Á chưa kết thúc, bởi phía trước còn là trận tranh hạng 3 – gặp U23 Hàn Quốc”.

Tờ Sports Kyunghyang nói về trận bán kết 2: “Mặc dù rất quyết tâm lấy vé chung kết nhưng đáng tiếc là U23 Việt Nam đã không thể giành chiến thắng. Đội đã để thua 0-3 trước đối thủ chưa để thủng lưới từ đầu giải”.

Và tờ Hankook Ilbo: “Việt Nam đã không thể thực hiện được ước mơ vào chung kết U23 châu Á lần thứ 2 trong lịch sử. Đội của HLV Kim Sang Sik nổi lên là ứng viên nặng ký cho chức vô địch sau kết quả toàn thắng ở vòng bảng và thắng luôn UAE ở tứ kết.

Tuy nhiên, U23 Việt Nam đã không thể đứng vững trong hiệp 2 trước U23 Trung Quốc, sau 45 phút đầu có tỷ số hòa 0-0. Họ đã để thủng lưới 2 bàn sau giờ nghỉ giải lao và trong lúc rất cần có một bàn thắng để cháy lại hi vọng thì Lý Đức lại để thẻ đỏ dẫn đến Việt Nam phải chơi trong cảnh thiếu người từ phút 74.

Kết quả, U23 Việt Nam để thủng lưới thêm 1 bàn nữa, lỡ hẹn chung kết U23 châu Á, thay vào đó sẽ gặp Hàn Quốc ở trận tranh hạng 3”.

