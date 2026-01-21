“U23 Việt Nam đã không thể tái hiện chiến tích ngọt ngào – vào chung kết U23 châu Á như cách đây 8 năm. HLV Kim Sang Sik cùng các học trò đã để thua đậm 0-3 U23 Trung Quốc tại trận bán kết”, CNN Indonesia viết về trận bán kết 2.

Tờ này phản ánh thêm: “U23 Việt Nam trước đó đã ghi được 8 bàn thắng sau 4 trận (5 ở vòng bảng và 3 tại tứ kết), đột nhiên trở nên kém hiệu quả trong trận bán kết với U23 Trung Quốc.

U23 Việt Nam không thể tái hiện thành tích góp mặt ở trận chung kết U23 châu Á, như cách đây 8 năm. Ảnh: AFC

Còn đối thủ của họ - vốn chỉ ghi được đúng 1 bàn qua 4 trận thì lại bất ngờ bùng nổ sức mạnh, có đến 3 lần tung lưới U23 Việt Nam.

Trung vệ Liu Haofan cho rằng, chiến thắng mà anh và đồng đội có được là nhờ tâm lý và tinh thần chiến đấu. Anh cho rằng, U23 Việt Nam đã đánh giá thấp đối thủ trước trận bán kết”.

Trong khi đó, tờ Football5star viết: “Giấc mơ lặp lại kỳ tích lịch sử của U23 Việt Nam đã tan vỡ ở trận bán kết với U23 Trung Quốc. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik bất lực, để thua trắng 0-3 trước đối thủ.

Chiến thắng áp đảo của U23 Trung Quốc trước U23 Việt Nam là một kết quả rất đáng ngạc nhiên. Đó là bởi trước đó, các học trò HLV Kim Sang Sik thắng cả 4 trận, có nghĩa trận nào cũng làm tung lưới đối thủ.

Ở phía ngược lại, cho tới trước khi tranh vé chung kết U23 châu Á với Việt Nam, U23 Trung Quốc chỉ ghi được đúng 1 bàn”.

Kompas cũng nói về trận bán kết của U23 Việt Nam đấu U23 Trung Quốc: “Trận bán kết 2 U23 châu Á đã khép lại bằng trận thua đậm 0-3 của thầy trò HLV Kim Sang Sik.

U23 Việt Nam để thủng lưới 2 bàn ở đầu hiệp 2 và đến phút 74 thêm bất lợi do Lý Đức nhận thẻ đỏ trực tiếp khiến đội chỉ còn 10 người. Do đó vào cuối trận để thủng thêm 1 bàn nữa.

Thất bại này đồng nghĩa U23 Việt Nam tan mộng nâng cao chiếc cúp U23 châu Á. Họ sẽ đối đầu U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng 3 của giải”.

