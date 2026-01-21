"Trận bán kết cho thấy HLV U23 Trung Quốc nghiên cứu rất kĩ chúng ta, tìm ra cách khắc chế lối chơi tới con người của U23 Việt Nam. U23 Trung Quốc cũng chơi hay hơn so với các trận trước của họ, tinh thần rất tốt.

Ngoài ra, chúng ta mất Hiểu Minh, một cầu thủ rất quan trọng, dẫn tới mất đi thế trận. Tâm lý các cầu thủ bị ảnh hưởng rất nhiều vì đó là trụ cột của đội bóng. HLV Kim Sang Sik cũng có sự thay đổi người nhưng không bù lại được.

Tôi đánh giá U23 Việt Nam chơi không tốt như các trận trước, còn U23 Trung Quốc chơi rất có tổ chức. Họ đá rất chặt chẽ. Kể cả khi U23 Trung Quốc lùi về 1/3 sân nhà thì vẫn đảm bảo đội hình, bọc lót, đồng bộ trong tranh chấp. Đó là điều cho thấy U23 Trung Quốc làm rất tốt ở giải đấu năm nay", HLV Phạm Minh Đức đánh giá về trận thua 0-3 của U23 Việt Nam trước U23 Trung Quốc tại bán kết giải U23 châu Á 2026.

U23 Việt Nam đánh mất thế trận trước U23 Trung Quốc. Ảnh: AFC

Ở một quan điểm tương tự, BLV Quang Huy cho biết: "Khi U23 Trung Quốc đá sung sức lúc nhập cuộc, tôi lo rằng U23 Việt Nam sẽ tái diễn hiệp 1 trận chung kết với Thái Lan ở SEA Games 33. Hiệp một đó chúng ta đánh mất mình và để thua hai bàn trên sân Rajamangala.

Tuy nhiên, trận này hiệp 1 cầu thủ Việt Nam chơi cố gắng, có những lúc bất lợi nhưng cơ bản là có đi có lại và cũng tạo ra những pha nguy hiểm về phía cầu môn của Li Hao. Thế nhưng đầu hiệp 2 thì U23 Trung Quốc bắt đầu chứng tỏ rõ hơn ưu thế về thể lực. So với trận trước, trận này họ thay tới 6 cầu thủ trong đội hình chính, và những người này tạo ra một lực lượng có nền tảng thể chất tốt hơn".

"U23 Việt Nam càng đá càng lộ ra vấn đề ở hàng công, trong khi nhân sự thay thế không thể tạo ra những phương án khác nhau. Đặc biệt tuyến giữa và trung vệ khi gặp vấn đề lại bí người thay. U23 Trung Quốc chắc chắn nghiên cứu rất kỹ về chúng ta.

Cả công và thủ của U23 Việt Nam đều chơi không tốt. Ảnh: AFC

Thực tế mà nói, trước trận bán kết, U23 Việt Nam chơi bóng sinh động hơn, cách đá có thể tạo ra nhiều phương án khác nhau. Lối đá của HLV Kim hướng đến việc mở và chủ động. Nhưng rõ ràng, trận đấu này thể lực không bảo đảm, nhiều vị trí không còn là chính mình. Hiệp 1 chúng ta giữ được thế hòa, nhưng sang hiệp 2 đối thủ sớm tăng tốc và chúng ta đành chịu thua", BLV Quang Huy phân tích về thất bại của U23 Việt Nam.

BLV Quang Huy cho rằng một trong những nguyên nhân khiến U23 Việt Nam thua U23 Trung Quốc là vì mất trung vệ trụ cột Hiểu Minh, ngoài ra tuyến giữa không kiểm soát được bóng

Bên cạnh đó, HLV của U23 Trung Quốc là người Tây Ban Nha nhưng cách tổ chức phòng ngự cho đội bóng thì rất giống Italia, luôn có bọc lót, yểm trợ cho nhau hợp lý và có sự tinh quái trong phòng ngự. Trong khi đó, U23 Việt Nam có nhiều cầu thủ xuống sức. Đối phương bảo đảm được nền tảng thể lực, duy trì sức bền rất tốt.

Thất bại giúp các cầu thủ trẻ trưởng thành hơn. Ảnh: AFC

"Nếu đua về kỹ thuật hay sự đa dạng trong lối chơi thì Việt Nam có nét đặc sắc hơn, nhưng thể lực là yếu tố then chốt. Bóng đá luôn thiên biến vạn hóa và bài học thì không bao giờ hết. Chúng ta vẫn nói rằng đá với đội bóng to khỏe cần tránh rơi vào bẫy thể lực của họ, nhưng rõ ràng sự chuẩn bị của U23 Trung Quốc vượt trội hơn.

Cá nhân tôi nhìn nhận, dù sao đây vẫn là giải trẻ. Mỗi thất bại, mỗi trận đấu va vấp bằng thực lực, thực chiến với bóng đá trẻ đều là dịp để các cầu thủ trưởng thành và tiến bộ trong thời gian tới", BLV Quang Huy chốt lại.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn