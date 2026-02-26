VPF mời hai trọng tài Thái Lan là ông Songkran Bunmeekiart và ông Mongkolchai Pechsri điều hành trận derby giữa Thể Công Viettel vs Hà Nội FC, thuộc vòng 14 LPBank V-League, lúc 19h15 ngày 1/3. Theo phân công, một trọng tài đảm nhận vai trò bắt chính trên sân và người còn lại phụ trách phòng VAR.

Trọng tài Songkran Bunmeekiart (sinh năm 1990) từng cầm còi trận SHB Đà Nẵng gặp Quảng Nam ở mùa giải trước. Ông cũng từng được VPF tín nhiệm mời sang làm việc ở các trận đấu quan trọng tại V-League 2022 và 2023, trong đó có trận derby Thủ đô giữa CAHN vs Hà Nội FC.

Trận Thể Công Viettel vs Hà Nội FC hứa hẹn hấp dẫn.

Trong khi đó, trọng tài Mongkolchai Pechsri (sinh năm 1981) là gương mặt quen thuộc của V-League trong nhiều năm qua, được VPF mời điều hành ở các trận đấu quan trọng có tính chất đua vô địch hay trụ hạng.

Đây không phải là lần đầu tiên VPF mời trọng ngoại cầm còi ở V-League mùa giải năm nay. Trước đó, trọng tài người Malaysia là người bắt chính trận đấu giữa CAHN vs Ninh Bình, tại vòng 12.

Vòng 14 hứa hẹn rất hấp dẫn, với cuộc đọ sức của các đội đua vô địch cũng như trụ hạng. Ngoài trận derby Thủ đô giữa Thể Công Viettel còn có trận CAHN tiếp đón HAGL, derby Thép Xanh Nam Định vs Ninh Bình hay trận "chung kết ngược" giữa SHB Đà Nẵng vs PVF-CAND.