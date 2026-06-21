Trận Uruguay vs Cape Verde trở nên được chú ý và quan tâm mạnh mẽ hơn, sau khi quốc gia nhỏ bé đến từ châu Phi đã cầm hòa được đội bóng hùng mạnh Tây Ban Nha với tỷ số hòa 0-0 trong trận đấu World Cup đầu tiên của họ.

Thủ thành Vozinha và Cape Verde liệu có đi ngược lại mọi dự đoán? Ảnh: Khel Now

Thủ thành 40 tuổi Vozinha, người nhận giải Cầu thủ hay nhất trận Tây Ban Nha 0-0 Cape Verde, đã không kìm được những giọt nước mắt xúc động, khi cùng thăng hoa trong ngày lịch sử của đội nhà. Anh đã có 7 pha cứu thua cho Cape Verde, vô hiệu hóa hàng công của Tây Ban Nha.

Vozinha chính là cái tên được tìm kiếm nhiều nhất sau trận đấu, tạo nên “hiện tượng” World Cup 2026, với lượng người theo dõi tăng chóng mặt, từ 10 ngàn người khi cuộc so tài chưa diễn ra và đến lúc này là 14,6 triệu.

Liệu Vozinha và Cape Verde có thể tái hiện một màn trình diễn lịch sử khác khi đấu Uruguay ở lượt trận thứ 2 này? Họ đang hướng đến điều đó, còn Uruguay thì nỗ lực tìm cách lấy 3 điểm, tiến thêm một bước lớn vào vòng tiếp theo.

Uruguay để hòa 1-1 với Saudi Arabia, gặp khó khăn trong việc chuyển đổi thời cơ, dù lấn lướt về mọi chỉ số thống kê. Họ kiểm soát bóng 65%, tung ra 27 cú sút so với 7 của đối phương, 10 cú sút trúng đích, so với 3,...

Thủ thành 40 tuổi lần đầu dự World Cup có ngày thi đấu lịch sử trước Tây Ban Nha. Ảnh: X Fabrizio Romano

HLV Marcelo Bielsa chắc chắn không khỏi lo ngại về hiệu suất tấn công của đội nhà, nhất là khi Uruguay chỉ ghi được 1 bàn hoặc ít hơn ở 7 trong 8 trận gần nhất.

Và đừng quên, hàng phòng ngự Cape Verde chơi rất chắc chắn và kiên cường. Họ giữ sạch lưới ở 7 trong 10 trận đấu vòng loại.

Uruguay và Cape Verde chưa từng gặp nhau trong quá khứ. Đại diện Nam Mỹ có lực lượng mạnh hơn hẳn, nhưng tinh thần của đội bóng châu Phi vốn đã cao giờ càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Theo dự đoán của chuyên gia bóng đá ESPN, không có 'cú sốc', đội bóng mạnh hơn sẽ chiến thắng ở cuộc so tài này. Cụ thể, Uruguay thắng 3-0 Cape Verde.

Chuyên gia bóng đá Chris Sutton cũng dự đoán Uruguay thắng 2-0 Cape Verde. Đây cũng là tỷ số được Sportsmole lựa chọn.

Trong khi đó, Sportskeeda cũng như Khel Now nghĩ, Uruguay sẽ thắng Cape Verde với tỷ số tối thiểu 1-0.

Đội hình dự kiến:

Uruguay: Muslera; Varela, Caceres, Olivera, Sanabria; Valverde, Bentancur, Ugarte, Araujo; Canobbio, Nunez.

Cape Verde: Vozinha; Moreira, Borges, Lopes, S Cabral; Duarte, Lenini, Monteiro; Mendes, Livramento, J Cabral.